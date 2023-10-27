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İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Güncelleme: 27.10.2023 07:25

İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Şusif ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Şusif ilçesi olarak belirlendi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi. Can kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Şusif ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Şusif ilçesi olarak belirlendi. Depremin derinliği 10 kilometre olarak kaydedildi. Can kaybı olup olmadığı henüz açıklanmadı.

CAN KAYBI OLUP OLMADIĞI BİLİNMİYOR

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Güney Horasan eyaletine bağlı Şusif ilçesi olan 5,3 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 04.11'de kaydedildi. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İran'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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