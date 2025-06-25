İran'ın Nükleer Tesislerine Saldırılar Sonrası Durum - Son Dakika
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İran'ın Nükleer Tesislerine Saldırılar Sonrası Durum

İran\'ın Nükleer Tesislerine Saldırılar Sonrası Durum
25.06.2025 04:47
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Pentagon raporuna göre, İran'ın nükleer tesisleri saldırılardan fazla zarar görmedi.

İsrail- İran çatışmasında ateşkes sağlandıktan saatler sonra, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) istihbarat raporu ABD basınına sızdı. Rapora göre ABD'nin saldırılarında İran'ın nükleer tesisleri ciddi bir zarar görmedi. Beyaz Saray, iddiayı reddetti.

ABD ve İsrail, ateşkes sağlandıktan sonra İran'a yönelik saldırılarında büyük başarı elde ettiklerini ve İran'ın nükleer silah elde edemeyeceğini söylüyor.

Ancak ABD basınına isimsiz kaynaklarca sızdırılan bir Pentagon raporuna göre, yer altındaki tesisler ciddi bir zarar görmedi. Rapora göre saldırılar sonrası İran'ın nükleer programı sadece birkaç aylık bir duraksamanın ardından yeniden başlayacak durumda.

13 Haziran'da İran'daki nükleer ve askeri tesislere yönelik saldırılara başlayan İsrail, yer altındaki uranyum zenginleştirme tesislerini vuramadığı için ABD'yi yardıma çağırmış; ABD de yerin 60 metre altına inebilen bombalarla İran'ın yeraltındaki nükleer tesislerini vurmuştu.

Pentagon'un hazırladığı ilk istihbarat raporuna göre, Fordo, Natanz ve İsfahan'da vurulan hedefler yeryüzünde ciddi zarar gördü. Tesislere giden yollar, girişler, tesislerin etrafındaki altyapı çoğunlukla yıkıldı.

Ancak özellikle Fordo'da yeraltında kalan ve uranyum zenginleştirmenin yapıldığı asıl bölüme saldırılarda büyük oranda dokunulamadı. ABD basınına konuşan isimsiz kaynaklar, sadece birkaç aylık bir duraksamanın ardından İran'ın nükleer çalışmalarına kaldığı yerden devam edebileceğini söylüyor.

BBC'nin ABD'deki yayın ortağı CBS de, değerlendirme raporunu gören Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, İran'ın ABD saldırıları öncesi zenginleştirilmiş uranyum stoklarını başka bölgelere taşıdığını ve böylelikle bu stokların hiç zarar görmediğini söylüyor.

Beyaz Saray'dan yalanlama

Basına yansıyan bu bilgilerin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Bu sözde değerlendirme tamamen yanlış. Yüksek gizlilik derecesinde olan bu rapor istihbarattan isimsiz ve alt seviyede görev yapan bir zavallı tarafından sızdırıldı." ifadelerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Leavitt, pilotların "İran'ın nükleer programını yok etme görevini başarıyla yerine getirdiğini" de ifade etti.

Netanyahu: Nükleer tehdidi ortadan kaldırdık

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, akşam saatlerinde televizyonlardan canlı yayımlanan bir konuşma yaptı ve İsrail'in başarılı bir operasyon yürüttüğünü söyledi:

"İran asla nükleer silahlara ulaşamayacak. Ateşkes anlaşması İsrail için tarihi bir başarıdır. İki acil varoluşsal tehdidi ortadan kaldırdık: Nükleer tehdit ve balistik füze tehdidi."

Netanyahu, İsrail saldırılarının İsfahan, Natanz ve Arak'taki nükleer tesisleri yok ettiğini; ABD saldırılarının da Fordo'da yerin metrelerce altındaki tesisi yok ettiğini söyledi.

IAEA'dan nükleer tesisleri gözlemleme talebi

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) genel sekreteri Rafael Grossi, Salı günü İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye bir mektup yazarak acil görüşme talep etti.

İran'ı işbirliğine çağıran Grossi, ancak IAEA'nin incelemeleri ve işbirliği sayesinde soruna diplomatik bir çözüm bulunabileceğini de belirtti.

İran nükleer silah üretme hedefi olduğunu reddediyor, nükleer programının barışçıl olduğunu söylüyor.

Ateşkes sonrası İsrail'de sükunet

13 Haziran'da çatışmalar başladığında İsrail'de birçok güvenlik önlemi hayata geçirilmiş; birçok dükkan, okul, banka kapanmıştı. Ülkenin hava sahası da uçuşlara kapatılmıştı.

Ateşkesle birlikte İsrail'de hayat normale dönmeye başladı. Hükümetin uygulamaya koyduğu güvenlik önlemleri hafifletildi. Gazze sınırı dışında birçok bölgede okullar açıldı. Hastaneler de eskisi gibi hizmet vermeye başladı.

Ülkenin hava sahası ve Tel Aviv havalimanı da yeniden sivil uçuşlara açıldı.

ABD de ülkedeki personeli için aldığı güvenlik tedbirlerini hafifleterek Kudüs'teki büyükelçiliğini yeniden açacağını duyurdu.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İran'ın Nükleer Tesislerine Saldırılar Sonrası Durum - Son Dakika

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