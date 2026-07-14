İran'ın Petrol Tankerlerine Saldırısı: 1 Hint Mürettebat Öldü - Son Dakika
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İran'ın Petrol Tankerlerine Saldırısı: 1 Hint Mürettebat Öldü

İran\'ın Petrol Tankerlerine Saldırısı: 1 Hint Mürettebat Öldü
14.07.2026 14:01
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BAE bandıralı iki petrol tankerine İran tarafından düzenlenen saldırıda bir Hint mürettebat hayatını kaybetti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki iki petrol tankerine seyir füzeleriyle düzenlediği saldırılar sonucu bir Hint mürettebatın hayatını kaybettiğini, sekiz kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, İran saldırılarında bir Hint gemicinin öldürüldüğünü doğruladı.

Vurulan BAE bandıralı gemilerde 10 Hint mürettebatın yaralandığı açıkladı.

Hindistan Dışişleri, İran Büyükelçisi Vekili Muhammet Cevat Hüseyini'nin bakanlığa çağrıldığını da duyurdu.

BAE'ye göre saldırı, tankerler Umman karasularındayken gerçekleşti.

Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi, iki büyük petrol tankerinin vurulduğunu ve "ciddi hasar aldığını" duyurdu.

BAE'li yetkililer yaralılardan altısının Hindistan, ikisinin de Ukrayna vatandaşı olduğunu duyurdu.

Yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğu aktarılıyor.

BAE Savunma Bakanlığı, iki petrol tankerinde de patlamaların ardından yangın çıktığını fakat alevlerin kontrol altına alındığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları ise "kuralları ihlal eden" iki tankerin "vurularak etkisiz hale getirildiğini" duyurdu.

Gerekçe olarak ise gemilerin navigasyon sistemlerini kapatması, mayınların bulunduğu bir bölgeden geçmesi ve uyarı çağrılarını karşılıksız bırakması gösterildi.

İran, ABD'yi "gemileri illegal bir rotayı kullanmaya teşvik etmekle" suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'na ablukayı geri getireceklerini açıkladı.

Trump ayrıca Körfez'den geçen tüm gemilerin taşıdıkları kargoların %20'i değerince "Körfez'i açık tutma ücreti" .

İran ise buna, ABD'nin Körfez'de hiçbir rolü olamayacağını belirterek yanıt verdi.

ABD ile İran arasında geçici ateşkes anlaşmasının imzalanmasından sonra Körfez'de düşen tansiyon, son bir haftadır karşılıklı saldırılarla tekrar arttı.

Müzakerelerin geleceği

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırmaya başlamasından önce küresel petrol ve gaz trafiğinin %20'si Hürmüz Boğazı'ndan geçiyordu.

Sonrasında İran'ı boğazı geçişlere kapaması, enerji fiyatlarında ve küresel enflasyonda artışa yol açtı.

Uzun süren müzakerelerin ardından ABD ve İran Haziran'da bir ateşkes imzaladı.

Ateşkes, iki ülkenin kalıcı bir anlaşmaya ulaşmak için İran'ın nükleer programının da dahil olduğu pek çok konuyu müzakere etmesi için bir zaman çizelgesi de içeriyordu.

Fakat çatışmaların tekrar başlamasının müzakereleri nasıl etkileyeceği bilinmiyor.

BBC'nin savunma haberleri muhabiri Chris Partridge, son saldırıların, Tahran'ın saldırı düzenleme kapasitesini bir kez daha gözler önüne serdiğine dikkat çekti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İran'ın Petrol Tankerlerine Saldırısı: 1 Hint Mürettebat Öldü - Son Dakika

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