İran\'ın vurduğu Tel Aviv\'deki yıkım kameralara yansıdı

İsrail'in başkenti Tel Aviv, İran'ın başlattığı füze saldırısıyla adeta yıkımı yaşadı. Kentteki görüntüler, yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'dan karşı hamle geldi. İran, çok sayıda füze ile İsrail'in kentlerini hedef alırken; saldırılar özellikle Tel Aviv'de yoğunlaştı.

İRAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Saldırıların ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu "Siyonist rejimin işgal altında bulunan topraklardaki onlarca hedefi, askeri merkezleri ve hava üsleri 'Sadık Söz-3' Operasyonu kapsamında vuruldu." açıklamasında bulundu.

"SANAYİ TESİSLERİ HEDEF ALINDI"

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından İsrail'e yönelik düzenlenen "Gerçek Söz 3" operasyonuna ilişkin yayınlanan ikinci bildiride, "İran'a yönelik saldırıların kaynağı olan askeri merkezler ve hava üslerinin yanı sıra, Siyonist rejim ordusunun özellikle Filistin ve mazlum Gazze halkına karşı işlediği saldırılarda kullandığı füze ve askeri teçhizatların üretildiği sanayi tesisleri hedef alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

YIKIM KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarında Tel Aviv'de çok sayıda noktaya füze isabet etti. Saldırılar kentte yıkıma neden olurken; Tel Aviv'den gelen görüntüler yıkımı gözler önüne serdi.