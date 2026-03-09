İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler

İran\'ın yeni liderine Çin\'den ilk yorum! Resti çektiler
09.03.2026 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'da savaş gerilimi tırmanırken Çin, İran'da Ali Hamaney'in ölümünün ardından yeni dini lider olarak seçilen Mücteba Hamaney'in hedef alınmasına karşı olduklarını belirterek liderlik değişiminin İran'ın iç meselesi olduğunu açıkladı.

Çin, İran'da Ali Hamaney'in ölümünün ardından yeni dini lider olarak seçilen Mücteba Hamaney'e yönelik olası saldırılara karşı olduğunu açıkladı. Pekin yönetimi, İran'daki liderlik değişiminin ülkenin iç meselesi olduğunu vurguladı.

ÇİN'DEN ÇARPICI MESAJ

Çin Dışişleri yetkilileri, İran'daki son gelişmelere ilişkin yaptıkları açıklamada Mücteba Hamaney'in yeni dini lider olarak seçilmesinin İran'ın iç işi olduğunu belirtti. Pekin yönetimi, İran'daki liderliğe yönelik herhangi bir hedef almayı da kabul edilemez olarak değerlendirdi.

"BÖLGEDE GERİLİM DAHA FAZLA TIRMANMAMALI"

Açıklamada Çin'in ülkelerin egemenliğine ve iç işlerine saygı ilkesini desteklediği ifade edilirken, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmaması çağrısı yapıldı.

İRAN YENİ LİDERİNİ AÇIKLADI

İran'da dini lider Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından, oğlu Mücteba Hamaney ülkenin yeni dini lideri olarak seçilmişti.

Çin, daha önce de Hamaney'in öldürülmesini İran'ın egemenliğine yönelik ciddi bir ihlal olarak nitelendirmiş ve bölgede askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Ali Hamaney, Asya Günes, Orta Doğu, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
Almanya’dan cinayet işlemeye gelmiş 3 kuruş için ablasını katletti Almanya'dan cinayet işlemeye gelmiş! 3 kuruş için ablasını katletti
El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı El freni çekilmeyen otomobil, dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü, 2 ağır yaralı
İran savaşı ABD’ye pahalıya patladı Rakam her saniye katlanarak artıyor İran savaşı ABD'ye pahalıya patladı! Rakam her saniye katlanarak artıyor
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
11:06
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma! Gerginlik çıktı, mahkeme heyeti salonu terk etti
10:25
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
Orta Doğu'da gerilim tırmanırken ABD, Güney Kore ile tatbikata başladı
09:29
Denizli’de 5.1 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 11:57:32. #7.12#
SON DAKİKA: İran'ın yeni liderine Çin'den ilk yorum! Resti çektiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.