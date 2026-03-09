İran\'ın yeni liderine Çin\'den ilk yorum! Resti çektiler

Çin, İran'da Ali Hamaney'in ölümünün ardından yeni dini lider olarak seçilen Mücteba Hamaney'e yönelik olası saldırılara karşı olduğunu açıkladı. Pekin yönetimi, İran'daki liderlik değişiminin ülkenin iç meselesi olduğunu vurguladı.

ÇİN'DEN ÇARPICI MESAJ

Çin Dışişleri yetkilileri, İran'daki son gelişmelere ilişkin yaptıkları açıklamada Mücteba Hamaney'in yeni dini lider olarak seçilmesinin İran'ın iç işi olduğunu belirtti. Pekin yönetimi, İran'daki liderliğe yönelik herhangi bir hedef almayı da kabul edilemez olarak değerlendirdi.

"BÖLGEDE GERİLİM DAHA FAZLA TIRMANMAMALI"

Açıklamada Çin'in ülkelerin egemenliğine ve iç işlerine saygı ilkesini desteklediği ifade edilirken, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmaması çağrısı yapıldı.

İRAN YENİ LİDERİNİ AÇIKLADI

İran'da dini lider Ali Hamaney'in ABD ve İsrail saldırılarında hayatını kaybetmesinin ardından, oğlu Mücteba Hamaney ülkenin yeni dini lideri olarak seçilmişti.

Çin, daha önce de Hamaney'in öldürülmesini İran'ın egemenliğine yönelik ciddi bir ihlal olarak nitelendirmiş ve bölgede askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulunmuştu.