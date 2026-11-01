Tahran, İngiliz Kraliyet Donanması, Hava Kuvvetleri ve MI6\'yı \'terör ve düşman\' listesine aldı

İRAN Dışişleri Bakanlığı, İngiliz hükümetinin son bir yılda yürüttüğü İran karşıtı eylemler nedeniyle İngiltere Kraliyet Donanması, Kraliyet Hava Kuvvetleri ve dış istihbarat servisini (MI6) 'terör ve düşman' kuruluş olarak tanımladığını bildirdi.

KARAR BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; İngiltere Kraliyet Donanması, Kraliyet Hava Kuvvetleri ve dış istihbarat servisini (MI6), İngiliz hükümetinin son bir yıldaki İran karşıtı politikaları ve eylemleri sebebiyle 'terör ve düşman' kuruluşlar listesine alındığı belirtildi. Bugün itibarıyla yürürlüğe giren kararın, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından kabul edilen bir karara dayandığı aktarıldı.

Açıklamada, İngiliz hükümetinin İran karşıtı politikaları ve eylemleri; Birleşmiş Milletler (BM) Şartı ilkeleri ile uluslararası hukuka, özellikle de ulusal egemenliğe saygı ve diğer devletlere karşı yasa dışı tedbirlerin uygulanması yasağına aykırı olduğu gerekçesiyle kınandı. Bakanlık, İran'ın ulusal güvenliğini ve çıkarlarını koruma konusundaki kararlılığını yeniden teyit etti.

İNGİLİZ ÜSLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Açıklamada, İngiliz hükümetinin gerçekleştirdiği çeşitli 'düşmanca' eylemlere dikkat çekilerek; İngiltere topraklarındaki askeri üs ve tesislerin kullanıma sunulması suretiyle İran'a karşı yürütülen savaşa katılım sağlanması ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun 'ulusal güvenliğe tehdit' olarak tanımlanması bu kararın gerekçeleri arasında sıralandı.

Söz konusu tedbirlerin uluslararası hukuk ve mütekabiliyet ilkesi uyarınca alındığını bildiren Bakanlık, doğacak sonuçların sorumluluğunun tamamen İngiliz hükümetine ait olacağını vurguladı.