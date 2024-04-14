İran'dan İsrail'e ''Gerçek Vaat'' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar - Son Dakika
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İran'dan İsrail'e ''Gerçek Vaat'' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar

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İsrail'in Suriye'de İran Konsolosluğu'nu vurmasının ardından Tahran'dan beklenen misilleme geldi. ''Gerçek Vaat'' adını verdiği operasyonu başlatan İran, İsrail'e 300'e yakın füze ve insansız hava aracıyla saldırdı. İsrail güvenlik kaynakları balistik füze ve İHA'ların yüzde 99'unun engellendiğini duyururken saldırılarda bir kız çocuğunun yaralandığı ve bir askeri tesiste hasar meydana geldiği aktarıldı. İran'ın BM yetkilisi ''Saldırının sonuçlandığı varsayılabilir'' açıklamasında bulundu.

14.04.2024 08:21  Güncelleme: 08:39
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İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 kişi ölmüştü. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini belirterek, "Kötü rejim bir hata yaptı, cezalandırılmalı ve cezalandırılacak." ifadelerini kullanmıştı.

SALDIRIYI İSRAİL DEVLET TELEVİZYONU DUYURDU

İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını duyuran İsrail devlet televizyonu, İsrailli yetkililerin bir kaç gün sürecek çatışmalara karşılık vermeye hazırlandığını bildirirken, İran'ın 300'e yakın füze ve İHA gönderdiğini açıkladı. İran operasyonun adını "Gerçek Vaat Operasyonu" olarak ilan etti.

İran, İsrail'e 'Gerçek Vaat' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar

İSRAİL ORDUSU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İsrail Ordusu, İran'ın İsrail'e yönelik insansız hava aracı ile saldırı başlattığını ve İsrail'in hava savunma sisteminin saldırıya karşı hazır durumda olduğunu açıkladı. İsrail Ordusu, İran'a ait insansız hava araçlarının İsrail'e ulaşmasının saatler alacağını ve tehlike oluşması muhtemel bölgelerde sirenler çalacağını bildirdi.

DEVRİM MUHAFIZLARI: BELİRLİ HEDEFLER VURULDU

İran devlet televizyonuna göre, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından bildiri yayımlandı. Bildiride "İsrail'e yönelik İHA saldırısı, İsrail'in Suriye'deki İran konsolosluğuna saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri, siyonist rejimin topraklarındaki bazı hedefleri onlarca İHA ve füzeyle vurdu." ifadelerine yer verildi.

BALİSTİK FÜZE DALGASI FIRLATILDI

İran devlet televizyonuna konuşan kaynaklar, Tahran'ın İsrail'e yönelik ilk balistik füze dalgasını fırlattığını duyurdu.

İran, İsrail'e 'Gerçek Vaat' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar

ABD GÜÇLERİ ONLARCA İHA'YI HEDEF ALDI

ABD güçlerinin konuşlandığı Suriye'nin Humus ilindeki Tenef üssü ile Ürdün topraklarındaki Kule-22 üssünden gece yarısından sonra yüzlerce hava savunma füzesi ateşlendi. Kaynaklara göre, ABD üslerinden fırlatılan füzeler, aidiyeti bilinmeyen onlarca kamikaze İHA'ya isabet etti. Hedef alınan İHA'lardan bazı parçaların Suriye-Ürdün sınır hattındaki sivil yerleşimlere düştüğü öğrenildi.

Ayrıca Beşşar Esed rejimine yakın sosyal medya hesapları, Suriye'nin Şam, Humus, Dera ve Süveyda illerinde patlama sesleri duyulduğunu iddia etti. Paylaşımlarda, patlama seslerinin üzerine Humus'un batı kırsalındaki rejime ait hava savunma sistemlerinin devreye sokularak, bazı füzelerin havada imha edildiği ileri sürüldü.

SALDIRILARIN YÜZDE 99'U ENGELLENDİ

İsrail Yedioth Ahronot gazetesinin İsrail güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre balistik füze ve İHA'ların yüzde 99'u engellendi.

BİR KIZ ÇOCUĞU YARALANDI

İsrail Ordusu, İran'ın saldırıları sonucunda bir kız çocuğunun yaralandığını ve bir askeri tesiste küçük çaplı hasar meydana geldiğini duyurdu.

İran, İsrail'e 'Gerçek Vaat' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar

İSRAİL HAVA SAHASI KAPATILIYOR

İsrail Havaalanları İdaresi (IAA) tarafından yapılan açıklamada, İran'ın saldırısı nedeniyle İsrail hava sahasının yerel saatle 00.30'dan itibaren kapatılacağı belirtildi. Açıklamada, uçuşların yeniden ne zaman başlayacağına ilişkin ayrıntıya yer verilmezken, gelişmelere göre güncelleme yapılacağı aktarıldı.

İRAN BM YETKİLİSİ: SALDIRININ SONUÇLANDIĞI VARSAYILABİLİR

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, X hesabından yaptığı açıklamada İran'ın İsrail'e hava saldırısını değerlendirdi. İran'ın, BM Anlaşması'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkını uyguladığı kaydedilen açıklamada, İran'ın askeri karşılığının "Siyonist rejimin Şam'daki diplomatik misyonuna yönelik saldırganlığına karşılık" olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bu iş şu an sonuçlandı sayılır. Eğer İsrail bir hata daha yaparsa İran'ın karşılığı daha ağır olacaktır." ifadeleri kullanıldı. Çatışmanın İran ile İsrail arasında olduğu belirtilen açıklamada, "ABD bundan uzak durmalı." değerlerdirmesi yapıldı.

İran, İsrail'e 'Gerçek Vaat' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar

İSRAİL SAVAŞ KABİNESİ TOPLANDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başkanlığında Tel Aviv'deki Kiryat askeri karargahında savaş kabinesi toplantısı yapıldı. Toplantıya Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant, Bakan Benny Gantz, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzli Halevi, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tzachi Hanegbi ve diğer üst düzey yetkililer katıldı. Kabine, Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve savaş kabinesi üyesi eski genelkurmay başkanı Benny Gantz'a İsrail'in tepkisine karar verme yetkisi verdi.

BEYAZ SARAY: İSRAİL'İN GÜVENLİĞİNE DESTEĞİMİZ TAM

Beyaz Saray'dan saldırıyla ilgili yapılan açıklamada "İran, İsrail'e hava saldırısı başlattı. İsrail'in güvenliğine desteğimiz tam. ABD, İran'dan gelen tehditlere karşı İsrail'in savunmasını destekleyecek." ifadeleri kullanıldı.

İRAN: İSRAİL'İN SALDIRISI İÇİN HAVA VEYA KARA SAHASINI AÇAN ÜLKELERE KARŞILIK VERECEĞİZ

İran medyasında yer alan haberlere göre İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, ülkesine yönelik saldırılara karşı uyarılarda bulundu. İranlı Bakan, "İsrail'in İran'a saldırması için hava ve kara sahasını açan ülkeler, kararlı cevabımızı alacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'dan İsrail'e 'Gerçek Vaat' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar

İSRAİL'DEN BM'YE ACİL TOPLANMA ÇAĞRISI

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarını görüşmek üzere BM Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplantıya çağırdıklarını belirtti.

Erdan, X hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acilen toplaması hususunda BMGK Dönem Başkanı'na bir mektup gönderdiğini bildirdi. Erdan, açıklamasında, "Konseyin acilen toplanmasını, İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kesin şekilde kınamasını ve İran Devrim Muhafızları Ordusunu bir terör örgütü olarak kabul etmesini talep ettim." ifadelerini kullandı.

İran'ın saldırılarının "dünya barışına açık bir tehdit" olduğunu öne süren Erdan, BMGK'nin elindeki tüm araçlarla İran'a karşı harekete geçmesi gerektiğini savundu. BMGK'den yapılan açıklamada, İran'ın İsrail saldırılarını görüşmek üzere bugün Türkiye saati ile 23.00'te toplanılması kararı verildiği belirtildi.

İran\'dan İsrail\'e \'\'Gerçek Vaat\'\' operasyonu! 300\'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar

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Son Dakika Dünya İran'dan İsrail'e ''Gerçek Vaat'' operasyonu! 300'e yakın füze ve İHA ile saldırdılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • Taner Ozkaya: CHP İsrail lehine açıklama yaptı .. 60 133 Yanıtla Hasan Tartal: Sen tam bir yalancısın troll seni... 86 6 mustafa sagdic: Taner akp artik trollere para veremiyor. 45 4
  • Samet Hanlı: İran şovcuk yaptı yine ???? 153 11 Yanıtla
  • Hakan Arikan: tiyatro 149 7 Yanıtla
  • çınar Besler: 300 tane füze ve İHA yı havada uçutma gibi gezdirip vurulmasını beklemişler , yollarkende haber vermiştir. İran hava sahasını açan ve destekleyen araplara atar yapmış , şaşırdıkmı? Anca birbirlerini yerler. 148 8 Yanıtla
  • Mustafa Turgut: İran&İtrail kardeştir, tamamen danışıklı dövüş. 132 10 Yanıtla
  • Dejkar: Bunlardan iyi tiyatrocu olur inşallah bu tiyatronun sonucu mescidi aksa olmaz 89 19 Yanıtla
  • yaşar koldemir: 300 füzeyle saldirmislar.netice? 73 2 Yanıtla Mustafa Turgut: sıfır 24 0
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