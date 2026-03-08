İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu

Haberin Videosunu İzleyin
İran İsrail\'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
08.03.2026 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran İsrail\'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu
Haber Videosu

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının 9. güne girildi. ABD ve İsrail, Tahran ve çevresindeki petrol depolarını hedef alırken İran'dan misillemeler geliyor. Bugün öğlenden sonra yapılan füze saldırılarında hava savunma sistemlerinden kaçan füzeler Tel Aviv'e düştü. Başkentin ortasında düşen füze nedeniyle büyük bir çukur açılırken yaralıların olduğu ifade edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ikinci haftasına girerken, Tahran'da ilk kez petrol depolama alanları ve rafineri tesisleri hedef alındı ve kentte büyük yangınlar çıktı. Aynı saatlerde İran'a ait bir İHA'nın Bahreyn'deki deniz suyu arıtma tesisine isabet ettiği bildirildi. İranlı yetkililer ABD'nin Keşm Adası'ndaki içme suyu tesisini bombaladığını savunurken, ülkede yeni dini liderin seçildiği ancak güvenlik nedeniyle isminin açıklanmayacağı ifade edildi.

TEL AVİV'DE YENİDEN SİRENLER ÇALDI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın misillemesini önlemek için hava savunma sistemlerinin devrede olduğu aktarıldı.

Misillemenin hedef aldığı bölgelerde cep telefonlarına uyarı mesajları gönderildiğine dikkati çekilen açıklamada, halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

İran misillemesi nedeniyle Tel Aviv ve çevresinde sirenler devreye girerken gökyüzünde patlama sesleri duyuldu.

FÜZELER TEL AVİV'E DÜŞTÜ

Hava savunma sisteminden kaçan bazı füzelerin İsrail'in başkenti Tel Aviv'e düştü. Tel Aviv'de ciddi hasar meydana gelirken patlamalar nedeniyle büyük bir çukur oluştuğu da görüldü. Ayrıca yaralıların oldüğü da ifade edildi.

Uluslararası İlişkiler, Tel Aviv, Politika, Tahran, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu - Son Dakika

Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu

15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
14:45
Savaşın kana buladığı ülke Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
14:35
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
14:29
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
14:18
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru İran Kızılayı’ndan “zehir“ uyarısı geldi
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru! İran Kızılayı'ndan "zehir" uyarısı geldi
13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
12:53
İran’ın yeni dini lideri seçildi
İran'ın yeni dini lideri seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 16:06:05. #.0.4#
SON DAKİKA: İran İsrail'in kalbini vurdu! Kentte yıkım büyük, dev çukur oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.