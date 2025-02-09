İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın - Son Dakika
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Dünya

İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın

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ABD'nin İran'a yönelik baskılarının artmasıyla birlikte, İran'ın üst düzey askeri komutanları, Ruhani Lider Ali Hamaney'e nükleer silah sahibi olma çağrısında bulundu. Hamaney'in nükleer silah geliştirmeyi yasaklayan fetvasının gözden geçirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

09.02.2025 16:26
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ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta başında İran'a yönelik azami baskı politikasını uygulamaya koymasıyla, İran içinde nükleer silah edinmenin gerekliliği savunulmaya başlandı.

HAMANEY'E NÜKLEER SİLAH ÇAĞRISI: FETVAYI ÇEKİN

İngiltere merkezli The Telegraph'ın haberine göre, Devrim Muhafızları komutanları, Batı'dan gelen "varoluşsal tehditlere" karşı Hamaney'e, nükleer silah sahibi olma çağrısında bulundu. İran'ın üst düzey askeri komutanları, Tahran yönetiminin devam etmesi için İran'ın Ruhani Lideri Ali Hamaney'in, "nükleer silah geliştirmeyi yasaklayan fetvayı geri çekmesi" gerektiğini belirtti.

İran Askeri Komutanlarından Nükleer Silah Çağrısı
Ali Hamaney

"DAHA ÖNCE HİÇ BU KADAR SAVUNMASIZ OLMAMIŞTIK"

Yetkililerden biri, "Daha önce hiç bu kadar savunmasız olmamıştık ve çok geç olmadan bir tane elde etmek için bu son şansımız olabilir" dedi. Tahran'dan bir başka İranlı yetkili, "Lider, Amerikalılarla müzakereleri ve nükleer silah geliştirmeyi engelledi, bu, hayatta kalmanın tek yolu gibi görünüyor" açıklamasını yaptı ve şunları söyledi:

"BASKILAR HER ZAMANKİNDEN FAZLA"

"Nükleer silah geliştirmeye sadece birkaç adım uzaklıktaydık, ancak buna yönelik baskılar ve gerekçeler her zamankinden daha fazla. Şu anda karşı karşıya olduğumuz varoluşsal tehdit, daha önce Lider'in rehberliğini takip etmekte ısrar eden birçok üst düzey lideri nükleer silah yapımına doğru itmeye yöneltti." Hamaney'in fetvasının hala geçerli olduğu ancak Şii İslam yönetimindeki hükümlerin "zamana ve şartlara göre" değişebileceği de belirtildi. Buna göre, ülkenin "başka yolu olmadığı için nükleer bomba denemesi yapması gerektiği" kaydedildi.

İran parlamentosunun onlarca üyesi, geçen yıl, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'ne nükleer politikasını gözden geçirmesi çağrısında bulunmuştu. Hamaney'in danışmanlarından Kemal Harazi, Kasım 2024'te yaptığı açıklamada, dini liderin fetvasının nükleer silahların geliştirilmesinin önündeki tek sınır olduğunu söylemişti. Harazi, "İran varoluşsal bir tehdit ile karşı karşıya kalırsa, askeri doktrinimizi değiştirmekten başka seçeneğimiz kalmayacak. Zaten silah üretmek için teknik kapasiteye sahibiz, nükleer silahları yasaklayan dini emir bizi bunu yapmaktan alıkoyuyor" diye konuşmuştu.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı bir sosyal medya hesabı, geçtiğimiz hafta İran'ın nükleer silah üretebilecek teknik kapasiteye sahip olduğunu iddia etmişti.

İranlı komutanlardan Hamaney\'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın
Kaynak: ANKA

Ali Hamaney, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Hakim ATMACA:
    Bu tiplerin Allah’a inançları felan yok dini kendi çıkarları ve menfaatları doğrultusunda kulanan münafık tipler fetva vermesi helalda veya haramda yapıyo Bu Süme haşşa İlahmı 30 10 Yanıtla
  • Ufuwe osas:
    iran israil rusya amerika kardeş türkler kalleş 5 23 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    şia şirktir küfürdür 16 11 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    tıs 14 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne diyorsa doğrudur 2 14 Yanıtla
  • BAHATTİN KARAKAŞ:
    İran’ın Müslümanlığı tartışılır 5 4 Yanıtla
  • Coronaci :
    Sanki nukleersilahi yokmus gibi davraniyolar cok ilginc 4 4 Yanıtla
  • Ufuwe osas:
    Tank top tüfek balistik füzeleri müzede sergilemek için mi alıyor üretiyor devletler yaklaşık 58 bin arap öldürdü israil mason devleti şu ana kadar israile füze atmamış her devlet ordusuna eğitim vermesin silah almasın hiç bir zaman 3. Dünya şavaşı olmayacak 2. Dünya savaşıda zaten rusya ukrayna savaşı gibiydi korkarsınız insanlar 15 temmuz gibi 2 ay olsaydı 1 ay maaş sız ne yapardınız memur millet türk milleti şükredin ayağınıza taş değmiyor hiç 2 4 Yanıtla
  • Hakan Kan:
    O da biliyor nükleer silahları da dronlarına benzer kendi kendilerini helak ederler.Mantıklı kral 0 3 Yanıtla
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