İran Savunma Bakanlığı: İsrail'i vuracak füzelerimiz var - Son Dakika

İran Savunma Bakanlığı: İsrail'i vuracak füzelerimiz var

İran Savunma Bakanlığı: İsrail\'i vuracak füzelerimiz var
Son Güncelleme: 24.09.2023 17:06

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Talae Nik, İsrail'in İran için askeri tehdit oluşturduğunu ve İran'ın İsrail'i hedef alabilecek güce sahip olduğunu açıkladı. Talae Nik, İsrail'i vuracak 'İsrail vuran' adlı füzelere sahip olduklarını belirtti ve İsrail'in bölgede hiçbir sınır değişikliğine izin vermeyeceklerini vurguladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İran'ın nükleer emellerine karşı tehdit sunulması gerektiğini ifade etti.

İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Talae Nik, "Bugün doğrudan işgal altındaki toprakları hedef alacak ve doğrudan İsrail'i vuracak 'İsrail vuran' adlı füzelere sahibiz" dedi.

İran ve İsrail arasında bir süredir devam eden gerginliğin ardından yeni bir açıklama geldi. İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Talae Nik, İsrail'in İran için askeri düzeyde tehdit oluşturduğunu ve ülkesinin İsrail'i hedef alabilecek güce sahip olduğunu söyledi. Talae Nik, "Askeri sistemimizi var olan tehditlere göre dizayn etmeliyiz. Siyonist İsrail rejimi bu tehditlerden biri. Bugün Orta Doğu'da savunma alanında önemli bir ülke konumuna geldik. İran olmadan bölgedeki hiçbir plan hayata geçemez. Açık bir şekilde ilan ediyoruz, bugün doğrudan işgal altındaki toprakları hedef alacak ve doğrudan İsrail'i vuracak 'İsrail vuran' adlı füzelere sahibiz. İlk önceliği İsrail olan 'Hacı Kasım' füzelerine bu adı verdik" ifadelerini kullandı.

Bölgede hiçbir sınır değişikliğine izin vermeyeceklerini kaydeden Talae Nik, "Sınırlarımızda jeopolitik değişikliğe gitmek isteyenler oldu ancak bunu yapamadılar ve asla yapamayacaklar. Bunları belirli bir dayanak ve güçle açık bir şekilde ilan ediyoruz. Bu dayanak ve güç ise halk savunması ve ulusal güce bağlıdır" diye konuştu.

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "İran'ın nükleer emellerine karşı ikna edici bir tehdit sunulmalı. Ben İsrail Başbakanı olduğum müddetçe, İran'ın nükleer silah elde etmemesi için elimden geleni yapacağım" diyerek, uluslararası toplumu İran'ın saldırılarına karşı kayıtsız kalmakla suçlamıştı. - TAHRAN

Kaynak: İHA

İsrail, İran, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran Savunma Bakanlığı: İsrail'i vuracak füzelerimiz var - Son Dakika


Son Dakika
17:33 Ghezzal, aylar sonra ilk 11'de sahaya çıktı
17:18 Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan 5 Ekim'de İspanya'da görüşecek
16:51 Başakşehir maçında kabusu yaşamıştı! Galatasaray, Kazımcan'ın sakatlığını açıkladı
16:45 Bastonla ayakta durabilen Turabi'den ''Survivor All Star'' açıklaması
16:24 Beşiktaş'ta deprem! Gedson Fernandes kadroya alınmadı
16:20 Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu göndermesi: Yerel seçimlerde büyük tehlikeyle karşı karşıyayız
16:04 Yaşadıklarını Haberler.com'a anlatan Rabia yayında bir kez daha gönülleri fethetti
15:53 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
15:51 İran'da kum ve toz fırtınası nedeniyle binlerce kişi hastanelik oldu
15:18 Ünlü müzisyen ve prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2023 17:51:07. #1.12#
SON DAKİKA: İran Savunma Bakanlığı: İsrail'i vuracak füzelerimiz var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement