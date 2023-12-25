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İranlı komutan Suriye'de İsrail saldırısında öldürüldü - Son Dakika
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BBC

İranlı komutan Suriye'de İsrail saldırısında öldürüldü

İran medyası, İranlı komutan Seyid Razi Musavi'nin Suriye'de İsrail'in düzenlediği bir saldırıda öldüğünü duyurdu. Musavi, İran Devrim Muhafızları'nda tecrübeli bir askeri danışman olarak görev yapıyordu. İsrail, yıllardır İran bağlantılı olduğunu söylediği Suriye'deki hedeflere yönelik saldırılar düzenliyor. Musavi'nin ölümüyle ilgili henüz İsrail'den bir açıklama gelmedi.

İranlı komutan Suriye\'de İsrail saldırısında öldürüldü
25.12.2023 - 22:19,
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İran medyası, üst düzey İranlı bir komutanın Suriye'de İsrail'in düzenledeğinden bir saldırıda öldürüldüğünü duyurdu.

Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, Seyid Razi Musavi'nin İran Devrim Muhafızları'nda "tecrübeli bir askeri danışman" olduğunu belirtti.

Haber ajansı, Musavi'nin Şam'ın güneydoğusundaki Seyyide Zeyneb bölgesindeki bir hava saldırısında öldüğünü bildirdi.

İsrail, yıllardır İran bağlantılı olduğunu söylediği Suriye'deki hedeflere yönelik saldırılar düzenliyor.

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından son aylarda bu saldırılar daha da sıklaştı.

İran güzleri, Suriye'deki iç savaşın ilk dönemlerinden bu yana Suriye'de bulunuyor ve Beşar Esad rejimine destek veriyorlar.

Musavi'nin, ABD tarafından 2020'de öldürülen Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani'nin yardımcısı olduğu belirtiliyor.

Tasnim ajansına göre Musavi, Suriye'de faaliyet gösteren en üst düzey Devrim Muhafızları'ndan biriydi ve Tahran ile Şam arasındaki ilişkinin koordine edilmesine yardımcı oluyordu.

İran DevrimMuhafızları İsrail'in "bu suçun bedelini ödeyeceğini" söyledi.

Sınır ötesi saldırılarıyla ilgili nadiren açıklama yapan İsrali Ordusu, henüz bir açıklama yapmadı.

İran, geçtiğimiz gülerde de Suriye'deki Devrim Muhafızları üyelerinin ikisinin ölümünden İsrail'i sorumlu tutmuştu.

Kaynak: BBC
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