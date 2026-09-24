İranlı şirketlerin BAE\'ye uçuşları ABD yaptırımları gerekçesiyle iptal edildi

TAHRAN yönetimi, İranlı şirketlerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Tahran yönetimi, İranlı şirketlerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapacağı tüm uçuşları iptal etti. Kararın, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları devreye sokması nedeniyle alındığı belirtildi. ABD'nin yaptırım kararı sonrası İran ile BAE arasındaki tüm uçuşların iptal edildiği aktarıldı.