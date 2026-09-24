İranlı şirketlerin BAE\'ye uçuşları ABD yaptırımları gerekçesiyle iptal edildi

İranlı şirketlerin BAE'ye uçuşları ABD yaptırımları gerekçesiyle iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran ile BAE arasındaki tüm uçuşlar iptal edildi. Tahran yönetimi, İranlı şirketlerin BAE'ye yapacağı uçuşların durdurulma gerekçesi olarak ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımlarını gösterdi.
TAHRAN yönetimi, İranlı şirketlerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapacağı tüm uçuşların iptal edildiğini duyurdu.
Tahran yönetimi, İranlı şirketlerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yapacağı tüm uçuşları iptal etti. Kararın, ABD'nin İran'a yönelik yeni yaptırımları devreye sokması nedeniyle alındığı belirtildi. ABD'nin yaptırım kararı sonrası İran ile BAE arasındaki tüm uçuşların iptal edildiği aktarıldı.
Kaynak: DHA
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