İranlılar Hava Sahası Kapatılınca Kara Yoluna Yöneldi - Son Dakika
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İranlılar Hava Sahası Kapatılınca Kara Yoluna Yöneldi

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İranlılar Hava Sahası Kapatılınca Kara Yoluna Yöneldi
15.06.2025 14:59
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İranlılar Hava Sahası Kapatılınca Kara Yoluna Yöneldi
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İsrail-Iran füze saldırıları sonrası hava sahası kapandı, İranlılar otobüsle ülkelerine dönüyor.

İsrail ile İran arasındaki füze saldırılarının ardından kapatılan hava sahası nedeniyle İstanbul'da yaşayan İranlılar ülkelerine otobüslerle gidiyor. Oluşan yoğunluk nedeniyle turizm firmaları ek seferler koydu.

İsrail ile İran arasında yaşanan füze saldırıları nedeniyle başta İran olmak üzere Irak, Suriye ve Ürdün hava sahaları uçuşlara kapatıldı. Hava sahasında yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle seferler iptal edildi. Bölgede yaşanan gelişmelerin ardından hava yolunu kullanamayan İranlılar, kara yoluyla ülkelerine dönmeye karar verdi. Otogarlarda yoğunluk yaşanırken, turizm şirketlerinin önünden de birden fazla otobüs yola çıktı. İran'a gitmek üzere yola çıkan otobüslerin doluluk oranının arttığı belirtildi. Bazı İranlılar valizleriyle turizm şirketlerine ait ofislerin önünde beklerken firmalar talebi karşılayabilmek için ek sefer koydu. Ayrıca yurt dışından gelen bazı yolcular da Türkiye'den İran'a otobüsle gidiyor.

"BİLET SIKINTISI VAR, BULAMAYANLAR ERTESİ GÜNÜ BEKLİYOR"

Otobüs şoförü Ömer Sağdıç, "Biz, 22 saatte Gürbulak Sınır Kapısına kadar bin 600 kilometre yol gidiyoruz. Otobüste 47 yolcumuz var, hepsi İranlı olduğu için direk gümrük kapısına gidiyoruz. Daha önce İran'dan Türkiye'ye yoğunluk olurdu. Şimdi memleketlerine geri dönüyorlar, savaştan dolayı yoğunluk oldu. Ailelerini merak edenler var. Bildiğim kadarıyla bizim arabalar dolu gidiyor, ek seferler var. Uçak seferleri iptal olmuş, genellikle otobüsü tercih ediyorlar. Bilet sıkıntısı var, bulamayanlar ertesi günü bekliyor veya başka bir zamana alıyorlar" diye konuşurken memleketine dönen bir yolcu, "Çalıştık yeter bu kadar gidiyoruz. Yolculuk bizim şehrimize kadar 3 gün falan sürüyor" ifadelerine yer verdi.

"AİLELERİNİ MERAK EDİYORLAR"

Turizm şirketi çalışanı Eyüp Ezati, "Hava yolu seferleri iptal olduğu için bütün uçakla gidecekler, bileti olan olmayan dahil, bütün vatandaşlar mecburen kara yoluyla gitmek zorunda kaldı. Bu yoğunluk ondan dolayı oldu. İran ile İsrail savaşı nedeniyle ailelerini merak ediyorlar. İran'da internet yavaş olduğu için haber alamıyorlar. Türkiye'de yaşayan İran vatandaşları ve yurt dışından gelenler de var. Onlar da aracın içinde, onlar da İran'a gidiyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İranlılar Hava Sahası Kapatılınca Kara Yoluna Yöneldi - Son Dakika

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