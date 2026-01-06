İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim - Son Dakika
Dünya

İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06.01.2026 08:00
ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu 2 saatlik bir operasyonla hiçbir müdahaleyle karşılaşmadan kaçırması dünya gündemindeki yerini koruyor. Eski Kolombiya Devlet Başkan Yardımcısı Santos Calderon, geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Delcy Rodriguez'i "Maduro'yu satan kişi olarak" adlandırırken, "Onu teslim ettiğine kesinlikle eminim" dedi.

ABD'nin hiçbir direnişle karşılaşmadan Maduro'yu yatağından alıp ülkeden çıkarması akıllara bu soruyu getirdi. Şüpheler, Maduro'nun yerine Devlet Başkanlığı görevine vekalet eden yardımcısı Delcy Rodriguez üzerinde yoğunlaştı. Rodriguez'in, kendini, ABD yönetimine, "Maduro rejiminin kabul edilebilir alternatifi" olarak sunduğu iddia edildi.

"O MADURO'YU RESMEN SATTI"

2002 ve 2010 yılları arasında Venezuela'nın komşusu olan Kolombiya'nın Devlet Başkan Yardımcısı olan Santos Calderon, Rodriguez'i "Maduro'yu satan kişi olarak" adlandırırken, "Onu teslim ettiğine kesinlikle eminim" dedi.

Delcy Rodriguez.

YEMİN EDEREK GEÇİCİ DEVLET BAŞKANI OLDU

ABD'nin Venezuela'ya hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlendi.

2017'DEN BU YANA MADURO'NUN YARDIMCISIYDI

Venezuela Yüksek Mahkemesi (TSJ), Maduro'nun yokluğu sebebiyle Rodriguez'in, idari sürekliliği ve ulusun bütüncül savunmasını güvence altına almak amacıyla Venezuela Devlet Başkanlığı makamına ait tüm yetki, görev ve sorumlulukları geçici olarak üstlenmesi kararı almıştı. Venezuela ordusu da TSJ'nin kararı uyarınca Rodriguez'in Geçici Devlet Başkanı görevini üstlenmesini desteklemişti.

Solcu bir aileden gelen ve ülkede Hugo Chavez döneminden bu yana çeşitli görevlerde bulunan 57 yaşındaki Delcy Rodriguez, 2017'den bu yana Venezuela Devlet Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

