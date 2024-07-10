İspanya, Fransa'yı yenerek EURO 2024'te finale yükseldi - Son Dakika
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İspanya, Fransa'yı yenerek EURO 2024'te finale yükseldi

İspanya, Fransa\'yı yenerek EURO 2024\'te finale yükseldi

İspanya milli takımı, Fransa'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te finale çıktı. İspanya'nın rakibi, İngiltere - Hollanda maçının galibi olacak. Maçta İspanya'nın gollerini Lamine Yamal ve Dani Olmo attı. Yamal, turnuva tarihindeki en genç golcü oldu. Olmo ise turnuvanın gol krallığında öne geçti. İspanya, 9 gol atan 9 futbolcuyla turnuvada en çok gol atan takım oldu. Yarı final maçı ise Çarşamba günü Dortmund'da oynanacak ve final maçı 14 Temmuz Pazar günü Berlin'de gerçekleşecek.

10.07.2024 00:38
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Fransa'yı 2-1 yenen İspanya milli takımı EURO 2024'te finale kaldı. İspanya'nın rakibi yarın yapılacak İngiltere - Hollanda maçıyla belli olacak.

Almanya'nın Münih kentine oynanan maçta ilk golü Fransa 9. dakikada Kolo Muani ile buldu.

Ancak İspanya 21. dakikada Lamine Yamal ve 25. dakikada Dani Olmo'nun golleri ile galibiyeti kazandı.

Henüz 16 yaşında olan Barcelona oyuncusu Yamal, turnuva tarihinin en genç golcüsü oldu.

BBC Sport yorumcusu Gary Lineker, performansı ile büyük övgü toplayan Yamal için "Bu akşamın yıldızının kim olduğu belli. Bir süperstar doğdu" dedi.

İspanya'nın 2. golünü atan Olmo da turnuvadaki 3 golüyle turnuvanın gol krallığında öne geçti.

İspanya da 9 futbolcuyla, turnuvada en çok golcüye sahip takım oldu.

İngiltere - Hollanda arasındaki yarı final maçı Çarşamba günü Dortmund'da Türkiye saati ile 22:00'de oynanacak.

Final maçı 14 Temmuz Pazar günü Berlin'de yapılacak.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İspanya, Fransa'yı yenerek EURO 2024'te finale yükseldi - Son Dakika

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