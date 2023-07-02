İspanya'nın Kanarya Adaları'na göçmen taşıyan bot battı: 51 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
İspanya'nın Kanarya Adaları'na göçmen taşıyan bot battı: 51 ölü

İspanya'nın Kanarya Adaları'na göçmen taşıyan bot battı: 51 ölü

02.07.2023 13:38

Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru giden bir botun batması sonucunda 51 kişi hayatını kaybetti. Kurtarılan 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Botun Fas'ın Tan Tan kenti kıyılarından hareket ettiği ve ölenler arasında 11 kadın ve 3 çocuğun bulunduğu belirtildi. İspanya Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz, göçmen konusunda AB'nin bir politika uygulamasının zorunlu olduğunu vurgulayarak, ölen göçmenlerden dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Kuzey Afrika kıyılarından çıkıp İspanya'nın Kanarya Adaları'na doğru giden düzensiz göçmen taşıyan bir botun batması sonucunda 51 kişinin öldüğü, kurtarılan 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

"51 DÜZENSİZ GÖÇMENİN HAYATINA MAL OLDU"

Caminando Fronteras adlı sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcilerinden Helena Maleno, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kanarya Adaları'na doğru giderken batan bir bot 51 düzensiz göçmenin hayatına mal oldu." ifadesini kullandı.

ÖLENLER ARASINDA 11 KADIN VE 3 ÇOCUK VAR

Maleno, botun Fas'ın güneyindeki Tan Tan kenti kıyılarından yola çıktığını ve ölen 51 kişiden 11'inin kadın, 3'ünün çocuk olduğunu belirtti.

BAŞBAKAN YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA GELDİ

İspanya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, ölen 51 düzensiz göçmenden dolayı üzüntü duyduğunu belirten ve AB'nin göçmen konusunda bir politika uygulamasının zorunlu olduğunu ifade eden bir mesaj yayımladı.

GEÇEN AY 39 GÖÇMEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kanarya Adaları'nın 80 mil kadar açığında 22 Haziran'da da göçmenlerin taşıyan tekne batmış, 39 göçmen hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Başbakan Yardımcısı, Kanarya Adaları, Kuzey Afrika, İspanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanya'nın Kanarya Adaları'na göçmen taşıyan bot battı: 51 ölü - Son Dakika


Son Dakika
14:00 Akılalmaz benzerlik! Fransa'da aylar önce yayınlanan film gerçek oldu
13:56 Akılalmaz benzerlik! Fransa'da aylar önce yayınlanan film gerçek oldu
13:39 Fransa'daki protestolar İsviçre'ye de sıçradı
13:38 Fransa'daki Olaylarla İlgili Provokatif Paylaşım Yapanlara Soruşturma
13:36 Fransa'yı yangın yerine çeviren protestolar Belçika'nın ardından İsviçre'ye de sıçradı
13:36 Fransa'daki ateşi Türkiye'ye sıçratmaya çalışanlar için hesap zamanı! Soruşturma başlatıldı
13:25 Sakarya'da Kadını Silahla Rehin Alan Şüpheli Gözaltına Alındı
13:23 Birlikte yaşadığı kadını rehin alan kişiyi, Özel Harekat polisleri etkisiz hale getirdi
13:10 Fenerbahçe, Berisha, Alioski ve Pelkas ile yollarını ayırdı
13:06 İsmail Kartal ilk neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 3 isim ile yollar ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2023 14:28:02. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya'nın Kanarya Adaları'na göçmen taşıyan bot battı: 51 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement