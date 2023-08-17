Dünyaca ünlü turistik adadaki orman yangını kontrolden çıktı! - Son Dakika

Dünyaca ünlü turistik adadaki orman yangını kontrolden çıktı!

Son Güncelleme: 17.08.2023 12:37

İspanya'nın Tenerife Adası'ndaki orman yangını giderek yayılırken, şu ana kadar 1800 hektarlık alan küle döndü. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf edilirken, turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Teide Yanardağı başta olmak üzere adadaki tüm dağlara giden yollar kapatıldı. Tahliye edilen yaklaşık 150 kişi bulunuyor.

İspanya'nın Tenerife Adası'ndaki orman yangını yayılmaya devam ediyor. Bölgedeki yangında şu ana kadar 1800 hektarlık alan küle dönerken dağlara giden yollar da kapatıldı. Öte yandan yangının etkili olduğu bölgeden yaklaşık 150 kişi tahliye edildi.

İspanya'nın turistik Tenerife Adası'ndaki orman yangını kontrolden çıktı!

YANGIN KONTROLDEN ÇIKTI

İspanya'nın Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası'nın kuzeydoğusundaki tabiat parkında salı günü başlayan orman yangını büyüyor. Kanarya Adaları Özerk Yönetimi Başkanı Fernando Clavijo, Tenerife'nin başkenti Santa Cruz'da düzenlediği basın toplantısında yangının kontrolden çıktığını belirtti. Clavijo, "Amacımız yangının ilerlemesini durdurmak ve bölge halkının evlerini korumak" ifadelerini kullandı.

İspanya'nın Tenerife Adası'nda Orman Yangını Kontrolden Çıktı

DAĞLARA GİDEN YOLLAR KAPATILDI

Yangında şu ana kadar 1800 hektarlık alan küle döndü. İtfaiye ekipleri zorlu arazi koşullarında yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf ederken, bölgeye 14 yangın söndürme uçağı, 1 deniz uçağı ile 250 itfaiye ve askeri personel gönderildi. Ayrıca bugün 2 uçağın daha gönderileceği duyuruldu. Yangının 22 kilometreye kadar genişlemesi sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmaması için turistlerin büyük ilgi gösterdiği Teide Yanardağı başta olmak üzere adadaki tüm dağlara giden yollar kapatıldı.

İspanya'nın turistik Tenerife Adası'ndaki orman yangını kontrolden çıktı!

150 KİŞİ İÇİN TAHLİYE KARARI

Adanın kuzeydoğusunda çoğunlukla çiftçilerin ve turistlerin olduğu az nüfuslu bölgelerden yaklaşık 150 kişi tahliye edildi.

İspanya'nın turistik Tenerife Adası'ndaki orman yangını kontrolden çıktı!

LA PALMA ADASI'NDA 4 BİN 500 HEKTAR ALAN KÜL OLDU

Öte yandan Kanarya Adaları'na bağlı La Palma Adası'nda geçtiğimiz ay çıkan yangınlarda 4 bin 500 hektar alan küle dönerken, 4 bin 255 kişi bölgeden tahliye edilmişti. Geçtiğimiz hafta Kanarya Adaları'nda etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle orman yangını riski konusunda uyarılar yapılmıştı.

İspanya'nın turistik Tenerife Adası'ndaki orman yangını kontrolden çıktı!
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Dünyaca ünlü turistik adadaki orman yangını kontrolden çıktı! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyaca ünlü turistik adadaki orman yangını kontrolden çıktı! - Son Dakika
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