İspanya\'nın Toledo\'sundaki tren kazasında can kaybı 69\'a çıktı, 15 yaralı kritik

İspanya'nın Toledo'sundaki tren kazasında can kaybı 69'a çıktı, 15 yaralı kritikGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanya'nın Toledo vilayetinde dün meydana gelen tren kazasında can kaybı 69'a yükseldi. Castilla-La Mancha Özerk Yönetimi Başkanı Garcia-Page, enkazda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve 15 yaralının durumunun kritik olduğunu bildirdi.
İSPANYA'nın Toledo vilayetinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 69'a yükseldi. Castilla-La Mancha Özerk Yönetimi Başkanı Emiliano Garcia-Page, enkaz alanında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, 15 kişinin durumunun kritik olduğunu bildirdi.
İspanya'nın başkenti Madrid'in güneyindeki Toledo vilayetinde dün meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenlerin sayısı 69'a çıktı. Castilla-La Mancha Özerk Yönetimi Başkanı Emiliano Garcia-Page yaptığı açıklamada, kaza yerinde yürütülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını aktardı.
Garcia-Page, Castilla-La Mancha bölgesinde 50 yaralının hastanelerdeki tedavisinin sürdüğünü, 60 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti. Hastanede bulunan yaralılardan 15'inin kritik durumda olduğunu kaydeden Garcia-Page, bu hastalardan 4'ünün durumunda iyileşme belirtileri görüldüğünü ifade etti. Yetkililerin enkaz altında başka ceset kalmadığına inandığını dile getiren Garcia-Page, ekiplerin enkazda arama çalışmalarını sürdürmesi sebebiyle temkinli olunması gerektiğini vurguladı.
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