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Eli kanlı İsrail askerleri Batı Şeria'daki Filistinleri çırılçıplak soyup işkence etti - Son Dakika

Eli kanlı İsrail askerleri Batı Şeria'daki Filistinleri çırılçıplak soyup işkence etti

Son Güncelleme: 31.10.2023 18:16

Batı Şeria'daki Filistinliler, eli kanlı İsrail askerlerinin zulmüne uğramaya devam ediyor. İnfiale yol açan görüntülerde, İsrail askerleri Batı Şeria'daki Filistinlileri çırılçıplak soyup işkence etti.

Abluka altındaki Gazze'de sivilleri vahşi bir şekilde katletmeye devam eden İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Filistinlilere de kan kusturmayı sürdürüyor. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail askerlerinin Filistinlilere işkence ettiği anlar saniye saniye kaydedildi.

BATI ŞERİA'DA 7 EKİM'DEN BU YANA 124 FİLİSTİNLİ ÖLDÜ

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail ordusu, bölgenin kuzeyindeki Batı Şeria'da da insanlık dışı saldırılarını sürdürüyor. Gerilimli bölgede İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 124 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerleri Batı Şeria'daki Filistinleri çırılçıplak soyup işkence etti

ÇIRILÇIPLAK SOYARAK İŞKENCE ETTİLER

Bölgeden gelen son görüntülerde ise eli kanlı İsrail güçlerinin, yakaladıkları Filistinli işçileri çırılçıplak soyarak işkence ettiği görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler infiale yol açtı.

İsrail askerleri Batı Şeria'daki Filistinleri çırılçıplak soyup işkence etti

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

İsrail askerleri Batı Şeria'daki Filistinleri çırılçıplak soyup işkence etti

GAZZE'DE 8 BİN 525 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı. İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail askerleri Batı Şeria'daki Filistinleri çırılçıplak soyup işkence etti

ABLUKA ALTINDAKİ KENTİ İSRAİL BOMBALARI VURUYOR

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi. İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı. Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

İsrail askerleri Batı Şeria'daki Filistinleri çırılçıplak soyup işkence etti
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Eli kanlı İsrail askerleri Batı Şeria'daki Filistinleri çırılçıplak soyup işkence etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eli kanlı İsrail askerleri Batı Şeria'daki Filistinleri çırılçıplak soyup işkence etti - Son Dakika
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