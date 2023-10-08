İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Kişi İsrail Vatandaşı Çıktı - Son Dakika

İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Kişi İsrail Vatandaşı Çıktı

İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Kişi İsrail Vatandaşı Çıktı
Son Güncelleme: 08.10.2023 15:49

İsrail askerlerinin, dur ihtarına uymadığı için terörist zannederek öldürdükleri kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı. İsrail güçleri Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bir araca ateş açtı. İsrail güçlerinin dur ihtarına uymayan ve Gazze yakınlarından İsrail'in orta kesimlerine doğru gitmek isteyen araçta öldürdükleri kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Olay yerindeki bir polis, 'Neden sert bir şekilde araç kullandığını ve polislerin dur ihtarına uymadığını bilmiyoruz. Araştırıyoruz.' ifadelerini kullandı.

İsrail askerlerinin, dur ihtarına uymadığı için terörist zannederek öldürdükleri kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

İsrail merkezli Yediot Ahronot'un haberine göre, İsrail güçleri Gazze sınırı yakınındaki Aşdod kentinde bir araca ateş açtı.

İsrail güçlerinin dur ihtarına uymayan ve Gazze yakınlarından İsrail'in orta kesimlerine doğru gitmek isteyen araçta öldürdükleri kişinin İsrail vatandaşı olduğu ortaya çıktı.

Olay yerindeki bir polis, "Neden sert bir şekilde araç kullandığını ve polislerin dur ihtarına uymadığını bilmiyoruz. Araştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.

İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 600 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 2 bini aştığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Kişi İsrail Vatandaşı Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Askerleri Tarafından Öldürülen Kişi İsrail Vatandaşı Çıktı - Son Dakika
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