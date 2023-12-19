İsrail: Gazze\'de yeni bir insani araya hazırız

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Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor•
Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Operasyonu'nun ardından Gazze Şeridi'ne insanlık dışı saldırılarını sürdüren İsrail, yeni bir esir takasına hazır olduğunu belirtti. Herzog, "İsrail Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması için yeni bir insani araya hazırdır" dedi.
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