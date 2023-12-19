 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail: Gazze'de yeni bir insani araya hazırız - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail: Gazze'de yeni bir insani araya hazırız

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "Rehinelerin çıkarılması için Gazze'de yeni bir insani araya hazırız" açıklamasında bulundu.

19.12.2023 - 17:17,  Güncelleme: 17:21
Abone Ol

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Operasyonu'nun ardından Gazze Şeridi'ne insanlık dışı saldırılarını sürdüren İsrail, yeni bir esir takasına hazır olduğunu belirtti. Herzog, "İsrail Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması için yeni bir insani araya hazırdır" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

İsrail: Gazze\'de yeni bir insani araya hazırız
YORUMLAR

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail: Gazze'de yeni bir insani araya hazırız - Son Dakika


17:17
İsrail: Gazze'de yeni bir insani araya hazırız İsrail: Gazze'de yeni bir insani araya hazırız
17:03
Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:35
İsrail'de cami işgaline tepki: Sert tartışma yaşandı İsrail'de cami işgaline tepki: Sert tartışma yaşandı
16:14
Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:03
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
16:02
Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor
15:58
RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi
15:57
Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti

Son Dakika
17:17 İsrail: Gazze'de yeni bir insani araya hazırız
17:03 Hyundai, Rusya'daki üretim tesisini satıyor
16:35 İsrail'de cami işgaline tepki: Sert tartışma yaşandı
16:14 Edin Dzeko yer aldı mı? İşte Fenerbahçe'nin Kayserispor kamp kadrosu
16:02 Akşener'in ''Korkak'' sözlerine İmamoğlu'ndan üstü kapalı yorum: Bazı dostlar hadlerini aşan cümleler kurabiliyor
16:03 DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu: İnsanca yaşanacak asgari ücret istiyoruz
15:58 RTÜK, şiddeti özendiren futbol programları için kararını verdi
15:57 Derince'de 2 yaşındaki çocuk yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybetti
15:34 Bakan Tekin'e TBMM'deki "tarikat" çıkışı soruldu: Politik değil hukuki bir konu
15:26 Büyük aşk sona mı eriyor? Wanda'dan Icardi'yi deli edecek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 17:28:27. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail: Gazze'de yeni bir insani araya hazırız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement