İsrail: Gazze\'de yeni bir insani araya hazırız

Hamas'ın askeri kolu Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de düzenlediği Aksa Operasyonu'nun ardından Gazze Şeridi'ne insanlık dışı saldırılarını sürdüren İsrail, yeni bir esir takasına hazır olduğunu belirtti. Herzog, "İsrail Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması için yeni bir insani araya hazırdır" dedi.

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