İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi

İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
13.03.2026 21:58
13.03.2026 21:58
İsrail\'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İran, İsrail'de Tel Aviv'e füzelerle saldırı düzenledi. Şiddetli patlamalar yaşanırken, Tel Aviv'de birçok binada yangın çıktığı görüldü. Demir Kubbe sisteminin İran füzelerini engellemede bu sefer neredeyse tamamen sınıfta kalması dikkat çekti.

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı İran yeni misilleme dalgası başlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirdi.

İSRAİL'E FÜZELER YAĞDI

Başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok şehrine peş peşe füzeler yağdı. Füzeler binalara isabet etti. Pek çok noktada geniş çaplı yangınlar çıktı.

DEMİR KUBBE, SINIFTA KALDI

İran'ın son saldırısında İsrail'in aldığı hasarın boyutu görüntülere yansıdı. İsrail'in Demir Kubbe Sistemi'nin İran füzelerini neredeyse hiç engelleyememesi dikkat çekti.

DEVRİM MUHAFIZLARI: 30 BALİSTİK FÜZE FIRLATTIK

Öte yandan Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Mecid Musevi, İsrail'e "1-2 tonluk savaş başlığı taşıyan 30 balistik füze fırlattıklarını" söyledi. İran basınına göre, Musevi, İran'ın askeri operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'e karşı şu ana kadar en ağır operasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Musevi, İsrail'e "1-2 tonluk savaş başlığı taşıyan 30 balistik füze fırlattıklarını" söyledi. Musevi ayrıca, İsrail hava sahasının bazı kesimlerinin kendi kontrollerinde olduğunu öne sürdü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

