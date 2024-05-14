İsrail'deki Göstericiler, Gazze'ye Yardım Taşıyan Kamyonların Önünü Kesti

Dünya

İsrail'deki göstericiler, Gazze'ye yardım taşıyan kamyonların önünü kesip yardım malzemelerini yola döktü. Bu olay, İsrail'in kuşatma altındaki bölgeye kesintisiz insani yardım sağlama taahhüdüne rağmen gerçekleşti. Tarqumiya kontrol noktasında, Hebron'un batısındaki İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da dört protestocu, biri çocuk olmak üzere tutuklandı.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda göstericilerin kamyonlardan malzemeleri yola saçtığı ve açılmış kartonların içeriğinin yollara döküldüğü görüldü. Protestoları düzenleyen Order 9 grubunun açıklamasında, "İsrail Devleti tarafından aktarılan yardımlar doğrudan Hamas'ın eline geçiyor" denildi.

Grup, İsrail'in Hamas'a yardım göndermeye devam etmesi durumunda, örgütün rehin tuttuğu 100'den fazla kişiyi serbest bırakma konusunda bir anlaşmaya yanaşmayacağını belirtti. Geçen hafta, benzer bir protesto nedeniyle İsrail'in güneyinde dört kişi daha tutuklanmıştı. İsrail polisi, "Bugün meydana gelen düzensiz davranışlar nedeniyle bir dizi şüpheli tutuklandı ve soruşturma aktif olarak devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

Uluslararası toplumun baskısı altında olan İsrail, 2 milyondan fazla kişinin yaşadığı Gazze'de derinleşen insani krize müdahale etmek için yardım akışını artırmak zorunda. İsrail makamları, Gazze'nin kuzeyine yeni bir geçiş açtıklarını ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından inşa edilen geçici bir limanın yakında hizmete gireceğini duyurdu.