İsrail\'den Süveyda\'ya Hava Saldırısı

İsrail, Süveyda vilayetinde Dürzi sivillere yönelik saldırılara yanıt olarak Suriye'nin güneyindeki hükümet altyapısına hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, gece saatlerinde ordu yerleşkelerindeki bir komuta merkezini ve depolanan silahları hedef aldığını belirtti.

Açıklamada, "İsrail ordusu, Suriye'deki Dürzi nüfusuna yönelik zarara müsamaha göstermeyecek ve onları savunmak için operasyonlarına devam edecektir" denildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı "Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik alçakça bir saldırı" olarak nitelendirerek kınadı.

Bakanlık İsrail'in gerekçelerini"uydurma bahaneler ve uydurma mazeretler" olarak nitelendirdi.

Açıklamada, saldırıların İsrail'in "güvenlik ve istikrarı baltalamak amacıyla iç işlerine müdahale etme" politikasının devamı niteliğinde bir tırmanış olduğu belirtildi.

Nüfusu önemli ölçüde Dürzi olan İsrail, daha önce bu tür saldırıları sınır ötesindeki topluluğu koruma çabaları olarak nitelendirmişti.

Dürziler, Suriye, Lübnan, İsrail ve İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yaşayan, Şii bir topluluk.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, daha fazla saldırı uyarısında bulunarak, İsrail'in Suriye hükümetinin bölgesel savaşı Dürzi topluluklarını hedef almak için "istismar etmesine" izin vermeyeceğini belirtti. Gerekirse "daha da büyük bir güçle" karşılık vereceğini ekledi.

Suriye, bugüne kadar İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a karşı saldırılarıyla başlayan Ortadoğu'daki çatışmanın büyük ölçüde dışında kaldı.

Suriye'deki bu son askeri harekat, ülkenin güneyinde ağırlıklı olarak Dürzi nüfusun yaşadığı Süveyda bölgesinde şiddetin tırmandığı bir dönemde gerçekleşti.

Dürzi milislerden bir grubun hükümet kontrolündeki bölgelere girmeye çalışmasının ardından, hükümet güçleri ile yerel silahlı gruplar arasındaki çatışmalar son günlerde yoğunlaştı.

İngiltere merkezli insan hakları izleme örgütü Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, çatışmaların Dürzi grupların kontrolündeki bölgelere havan topu saldırısı düzenlenmesinin ardından çıktığını açıkladı.

Daha sonra Süveyda şehrindeki yerleşim bölgelerine de topçu ateşi açıldığını ve bölge sakinleri arasında paniğe yol açtığını belirtti.

Suriye yetkililerin açıklamaları ise bunlardan farklı.

İçişleri Bakanlığı, güvenlik güçlerinin araç hırsızlığı ve uyuşturucu kaçakçılığı içeren organize bir suç şebekesini çökerttiğini ve operasyonda dokuz şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Temmuz 2025'te Suriye'de Dürzi savaşçılar, Sünni Bedevi kabileleri ve hükümet güçleri arasında çıkan çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Hükümet güçleri, düzeni sağlamak için müdahale ettiklerini söylemelerine rağmen, aşiret gruplarının yanında yer almakla suçlanıyor.

İsrail o dönemde Dürzi topluluklarını savunduğunu ve Güney Suriye'nin askerden arındırılmasını sağladığını söyleyerek yine saldırılar düzenlemişti.

Bazı yorumcular özellikle İsrail'in Suriye'nin komşusu Lübnan'daki Hizbullah'a yönelik saldırılarını artırmasıyla birlikte Suriye'nin çatışmaya daha doğrudan dahil olabileceği endişesini dile getirdi.

Bazı analistler ise son tırmanışın bölgesel savaştan ziyade iç dinamiklerle daha yakından bağlantılı olduğunu söylüyor.

Suriye'de geçiş hükümeti lideri Ahmed Şara, Şam'ın gerilimi yükseltmekten kaçınmaya çalıştığını açıkça belirtti.

Başkentte bayram namazının ardından yaptığı konuşmada, "Adımlarımızı son derece hassas bir şekilde hesaplıyor ve Suriye'yi herhangi bir çatışmadan uzak tutmak için çalışıyoruz" dedi.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.