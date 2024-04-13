İran\'dan İsrail\'e İHA ve balistik füze saldırısı

Dünya

"Kim bize zarar verirse, biz de onlara zarar vereceğiz"

İsrail'in Suriye'deki konsolosluk saldırısının ardından İran harekete geçti. İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı. İran resmi haber ajansı IRNA, İsrail'e balistik füze saldırısının da yapıldığını açıkladı.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemesinin ardından Orta Doğu'da tansiyon yükselirken, Tahran'dan beklenen adım geldi. İsrail'in saldırısının karşılıksız kalmayacağını açıklayan İran harekete geçti.

İRAN, İSRAİL'E İHA SALDIRISI BAŞLATTI

İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı. Saldırıda 50-100 arası kamikaze dron kullanıldığı belirtildi. İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada, "İsrail'e insansız hava araçlarıyla kapsamlı saldırı başlatıldı." ifadeleri yer aldı.

İSRAİL ORDUSU: İHA'LAR 02.00 - 04.00 ARASINDA İSRAİL'E ULAŞACAK

İsrail Ordu Radyosu, "İran'dan gönderilen İHA'ların saat 02.00 - 04.00 arasında İsrail'e ulaşacağını bekliyoruz." açıklaması yaptı.

"EN AZ 100 İHA, İSRAİL HAVA SAHASI DIŞINDA DURDURULDU"

İsrailli bir savunma yetkilisi, İsrail'e ateşlenen yüzlerce en az 100 insansız hava aracının İsrail hava sahası dışında ABD tarafından durdurulduğunu söyledi.

İRAN RESMİ HABER AJANSI IRNA: İSRAİL'E BALİSTİK FÜZE SALDIRISI DA BAŞLATILDI

İran resmi haber ajansı IRNA, Devrim Muhafızları Ordusunun İsrail'e balistik füze saldırısı başlattığını da açıkladı.IRNA, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı başlattığını söyledi.

İRAN'IN BM MİSYONU: MESELE SONUÇLANMIŞTIR DİYEBİLİRİZ

İran'ın BM Misyonu tarafından yapılan açıklamada, "İran'ın BM Anlaşması'nın 51. maddesindeki meşru müdafaa hakkına dayanan askeri hamlesi, siyonist rejimin Şam'daki diplomatik binalarımıza saldırısına cevaptı. Mesele sonuçlanmıştır diyebiliriz. Ancak, İsrail rejimi bir hata daha yapacak olursa İran'ın cevabı daha sert olacak. Bu, İran ile İsrail rejimi arasında bir çatışmadır, ABD bundan uzak durmalı" ifadeleri kullanıldı.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI: DÜZİNELERCE İHA VE FÜZEYLE HEDEF ALDIK

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Siyonist rejimin Şam'daki İran büyükelçiliğinin konsolosluk bölümüne saldırısına cevap olarak Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri, Siyonist rejimin topraklarındaki belirli hedefleri düzinelerce insansız hava aracı ve füzeyle hedef aldı." dedi.

İRAN, IRAK VE İSRAİL HAVA SAHALARINI KAPATTI

Gelen bilgilere göre İHA'lar Irak'tan kalktı. İran, Irak hava sahasını tamamen kapatırken ABD ve İsrail saldırının başladığını doğruladı. İsrail'in hava sahasının bu gece 00.30'dan itibaren uçuşlara kapatılacağı duyuruldu.

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜ: İHA'LARI BİR AN ÖNCE ÖNLEMEYE ÇALIŞACAĞIZ

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, İran'dan havalanan onlarca İHA'nın İsrail'e doğru ilerlediğini duyurdu. İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin İsrail'e ulaşması saatler sürebilecek İHA'ları takip ettiğini belirten Hagari, ülke genelinde GPS sisteminde bozulmalar yaşanabileceğini aktardı. Hagari, İsrail'deki saldırı alarmlarının İHA'ların ancak hedeflere yöneldiğinde çalacağını belirterek, İHA'ları bir an önce önlemeye çalışacaklarını belirtti.

"İHA'LARIN İSRAİL'E ULAŞMASI SAATLER ALACAK"

Hagari şunları söyledi: "İran İsrail'e yönelik İHA saldırısı başlattı. Hava savunma sistemi saldırıya hazır. İran İHA'larının İsrail'e ulaşması saatler alacak. 7 ila 9 saat hesaplanıyor. Kaç saat önce havalandıklarını net bilmiyoruz. Tehlike anında sirenler çalacak. geldiklerinde hepsini vurmaya çalışacağız, ama arada bir kaç tanesi kaçabilir. Nereden havalandılar, bizce o da net değil."

İRAN: HAVA SAHASINI VEYA TOPRAKLARINI İSRAİL'E AÇAN HERKESE KARŞILIĞINI VERECEĞİZ

İran Savunma Bakanlığı da açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında, "İran'a saldırmak için hava sahasını veya topraklarını İsrail'e açan herkese karşılığını vereceğiz." ifadelerine yer verildi.

ÜRDÜN OHAL İLAN ETTİ VE HAVA SAHASINI KAPATTI

Ürdün, İran'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırının ardından Ürdün genelinde olağanüstü hal ilan etti. Ürdün, hava sahasının da tüm uçuşlara geçici olarak kapatılacağını açıkladı

HİZBULLAH, İSRAİL'İN DEMİR KUBBE SİSTEMİNE İHA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Öte yandan Lübnan'daki Hizbullah Hareketi yaptığı açıklamada, kamikaze İHA ile İsrail'in Tel Nehmeh'de yeni konuşlandırılan "Demir Kubbe" platformunun vurulduğunu aktardı. Açıklamada kamikaze İHA'ların platformu tam isabetle hedef aldığı kaydedildi. Açıklamada, "İşgal altındaki Golan'daki Keila kışlasında konuşlu hava ve füze savunma karargahını onlarca Katyuşa roketiyle bombaladık" ifadeleri yer aldı.

İSRAİL'DE SAVAŞ KABİNESİ TOPLANIYOR

İsrail makamları saldırıların askeri hedeflere düzenlenmesini değerlendirdi. İsrail savaş kabinesi ve ardından güvenlik kabinesinin bu gece Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nda toplanacağı aktarıldı.

NETANYAHU: BİZE ZARAR VERENE BİZ AĞIR ZARAR VERECEĞİZ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. Netanyahu, "İsrail Devleti güçlüdür, İsrail ordusu güçlüdür, İsrail halkı güçlüdür. Birlikte ayakta duracağız ve Tanrı'nın yardımıyla birlikte tüm düşmanlarımızı yeneceğiz. Her türlü duruma hazırız. Bize zarar verene biz ağır zarar vereceğiz." diyerek İran'ı tehdit etti.

"HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLIKLIYIZ"

Netanyahu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Son yıllarda ve hatta son haftalarda İsrail, İran'dan gelebilecek doğrudan bir saldırı ihtimaline karşı hazırlık yapmaktadır. Savunma sistemlerimiz konuşlandırıldı ve hem savunmada hem de saldırıda her türlü senaryoya hazırlıklıyız."













HAMANEY: SİYONİST REJİM EKTİĞİNİ BİÇECEK

İran'ın dini lideri Ayaetullah Ali Hamaney de yaptığı açıklamada, İsrail'e tehditler savurarak, "Siyonist rejim ektiğini biçecek." dedi.

Ayetullah Ali Hamaney

UÇAKLAR GERİ DÖNÜYOR

İsrail Başbakanlık devlet uçağının saldırıda vurulabilmesi endişesiyle havalandığı belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail yönüne havalanan uçakların rotalarından geri döndüğü, hava radar sistemlerine yansıdı.



