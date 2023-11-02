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İsrail, Gazze Şeridi'ne obüslerini yaklaştırdı - Son Dakika

İsrail, Gazze Şeridi'ne obüslerini yaklaştırdı

Son Güncelleme: 02.11.2023 16:51

İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırıları devam ederken, karadan sınırlı bir şekilde başlattığı operasyonda ilerleyişi sürüyor. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik topçu atışlarının menzilini ilerletmek için birliklerindeki obüsleri sınıra daha yakın noktalara kaydırdı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyine konuşlandırdığı obüsleri sınır noktalarına yaklaştırdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne hava saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ederken, karadan sınırlı bir şekilde başlattığı operasyonda ilerleyişi sürüyor. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik topçu atışlarının menzilini ilerletmek için birliklerindeki obüsleri sınıra daha yakın noktalara kaydırdı.

İsrail ordusu obüsleri sınır noktalarına yaklaştırdı

KARA OPERASYONUNDA 18 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 27 Ekim'de başlayan kara operasyonunun ne zaman sona ereceği bilinmezken, operasyonda şu ana kadar 18 İsrailli asker öldü.

İsrail ordusu obüsleri sınır noktalarına yaklaştırdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya İsrail, Gazze Şeridi'ne obüslerini yaklaştırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Gazze Şeridi'ne obüslerini yaklaştırdı - Son Dakika
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