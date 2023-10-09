İsrail ordusu rakam verdi: Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 1000 ton patlayıcı kullanıldı - Son Dakika

İsrail ordusu rakam verdi: Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 1000 ton patlayıcı kullanıldı

Son Güncelleme: 09.10.2023 11:47

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı kullandığını duyurdu. Saldırılarda yüzlerce Filistinlinin öldüğü tahmin edilirken, onlarca Hamas mensubu yakalandı.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı kullandığını duyurdu. Saldırılarda yüzlerce Filistinlinin öldüğü tahmin ediliyor. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne her birine onlarca savaş uçağının katıldığı 4 hava saldırısı düzenlendiği ve 800'den fazla noktanın hedef alındığı kaydedildi.

İsrail ordusu: Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı kullanıldı

CEBALİYE'DEKİ ASKERİ ALTYAPILAR VURULDU

Açıklamada, Beyt Hanun'da Hamas'a ait noktalar ve bölgenin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nin yanı sıra operasyonların sürdüğü Cebaliye'deki askeri altyapılar ve bir cami gibi Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bazı noktaların vurulduğu ifade edildi.

İsrail ordusu: Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı kullanıldı

YÜZLERCE FİLİSTİNLİNİN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı ve füze kullanıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu saldırılarda yüzlerce Filistinlinin öldüğünün tahmin edildiği ve sınırı aşarak yakınlardaki yerleşim birimlerine sızan onlarca Hamas mensubunun yakalandığı aktarıldı.

İsrail ordusu: Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı kullanıldı

YÜZ BİNLERCE YEDEK ASKER GÖREVE ÇAĞRILDI

Açıklamada ayrıca, 7 Ekim'den bu yana Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin İsrail'e desteğini vurgulayan ABD Merkez Komutanlığı ile "iki kez" görüştüğü, tüm savaş alanlarında hazırlıklar artırılmaya ve kuzey bölgesindeki güçlerin takviyesine devam edildiği ve son günlerde yüz binlerce yedek askerin göreve çağrıldığı kaydedildi.

İsrail ordusu: Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı kullanıldı

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 493 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 751 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli yaşamını yitirmişti. İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ordusu rakam verdi: Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 1000 ton patlayıcı kullanıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ordusu rakam verdi: Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 1000 ton patlayıcı kullanıldı - Son Dakika
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