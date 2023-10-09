İsrail ordusu rakam verdi: Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 1000 ton patlayıcı kullanıldı

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı kullandığını duyurdu. Saldırılarda yüzlerce Filistinlinin öldüğü tahmin ediliyor. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne her birine onlarca savaş uçağının katıldığı 4 hava saldırısı düzenlendiği ve 800'den fazla noktanın hedef alındığı kaydedildi.

CEBALİYE'DEKİ ASKERİ ALTYAPILAR VURULDU

Açıklamada, Beyt Hanun'da Hamas'a ait noktalar ve bölgenin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nin yanı sıra operasyonların sürdüğü Cebaliye'deki askeri altyapılar ve bir cami gibi Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bazı noktaların vurulduğu ifade edildi.

YÜZLERCE FİLİSTİNLİNİN ÖLDÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 1000 tondan fazla patlayıcı ve füze kullanıldığı belirtilen açıklamada, söz konusu saldırılarda yüzlerce Filistinlinin öldüğünün tahmin edildiği ve sınırı aşarak yakınlardaki yerleşim birimlerine sızan onlarca Hamas mensubunun yakalandığı aktarıldı.

YÜZ BİNLERCE YEDEK ASKER GÖREVE ÇAĞRILDI

Açıklamada ayrıca, 7 Ekim'den bu yana Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin İsrail'e desteğini vurgulayan ABD Merkez Komutanlığı ile "iki kez" görüştüğü, tüm savaş alanlarında hazırlıklar artırılmaya ve kuzey bölgesindeki güçlerin takviyesine devam edildiği ve son günlerde yüz binlerce yedek askerin göreve çağrıldığı kaydedildi.