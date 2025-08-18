İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı - Son Dakika
Dünya

İsrail Genelkurmay Başkanı Zamir, Gazze kentini işgal planını onayladı

18.08.2025 07:25
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze kentini topyekün işgal planını onayladı. Kanlı planı 19 Ağustos'ta Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın da onaylayacağı ve İsrail'de güvenlik kabinesinin hafta sonu toplanacağı öğrenildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in ordu yetkilileriyle gerçekleştirdiği ve İsrail ordusunun esir ve kayıplardan sorumlu komutanı Nitzan Alon'un da katıldığı toplantıda Gazze'yi işgal etme planını onayladığı ifade edildi.

GÜVENLİK KABİNESİ HAFTA SONU TOPLANACAK

Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın planı 19 Ağustos'ta onaylayacağı, İsrail güvenlik kabinesinin de bu amaçla hafta sonu toplanacağı bilgisi verildi. Gazze'deki Filistinlilerin tahliye planının, talep üzerine ABD'ye de sunulacağı aktarıldı.

FİLİSTİNLİLER 2 HAFTA İÇİNDE KENTİ BOŞALTACAK

Plan doğrultusunda, "en az 2 hafta içinde Filistinlilerin kenti boşaltacağı ve ardından askeri bir operasyonla kente aşamalı olarak girileceği" kaydedildi.

SIRA HÜKÜMETİN ONAYINDA

İsrail Kanal 12 televizyonu ise İsrail Genelkurmay Başkanı'nın Gazze kentini işgal planını onayladığını ve planın hafta sonundan önce hükümet tarafından da onaylanacağını belirtti.

İsrail ordu radyosu, Genelkurmay Başkanı Zamir'in, Gazze kentinin işgal planını onaylamak üzere bugün Güney Bölgesi Komutanlığı ile bir araya geleceğini duyurmuştu.

İSRAİL GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti. Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail Kamu Yayın Kurumu KAN da ordunun Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen askeri operasyonu hızlandırmaya hazırlandığını bildirmişti. İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada Gazze kenti işgal edilecek, yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar düzenlenecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor. İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

Kaynak: AA

Politika, Dünya, Son Dakika

