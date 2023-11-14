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İsrail Güçleri Yaser Arafat'ın Anıtlarını Yıktı - Son Dakika

İsrail Güçleri Yaser Arafat'ın Anıtlarını Yıktı

14.11.2023 18:13

İsrail güçleri, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Tulkarem Mülteci Kampı'nın girişinde bulunan Filistin'in eski Devlet Başkanı Yaser Arafat'ın ait anıtları buldozerle yıktı. Anıtların yıkımına dair herhangi bir neden gösterilmedi.

İşgalci İsrail ordusu, Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Tulkerim kentinde, eski Filistin Devlet Başkanı Yaser Arafat'a ait anıtları buldozerle yıktı.

YASER ARAFAT'IN ANITLARINI YIKTILAR

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Tulkerim Mülteci Kampı'nın girişinde bulunan Filistin'in eski Devlet Başkanı Yaser Arafat'a ait anıtlar ve büstler İsrail güçleri tarafından buldozerle yıkıldı. Anıtların yıkımına dair herhangi bir neden gösterilmedi.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da Yaser Arafat'a ait anıtları buldozerle yıktı

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 46'sı Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda, 6'sı kuzeyde Lübnan sınırında olmak üzere 365'i asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İşgalci İsrail ordusu, Batı Şeria'da Yaser Arafat'a ait anıtları buldozerle yıktı

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre ölenlerin sayısı 11 bin 240'ı aştı, bu kişilerin en az 4 bin 630'unu çocuklar ve 3 bin 130'unu kadınlar oluşturuyor. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 197 Filistinliyi öldürdü.

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu öldü.

YASER ARAFAT KİMDİR?

Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) lideri ve Filistin Ulusal Yönetimi'nin ilk başkanı olan Yaser Arafat, Filistin'in özerkliği için İsrail'e karşı mücadele etmişti. Filistin direnişinin en önemli sembollerinden kabul edilen Filistin'in ilk Devlet Başkanı Arafat, 11 Kasım 2004'te Fransa'da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya İsrail Güçleri Yaser Arafat'ın Anıtlarını Yıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Güçleri Yaser Arafat'ın Anıtlarını Yıktı - Son Dakika
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