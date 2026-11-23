2026 Kainat Güzellik Yarışması'nda İsrail'i temsil eden Danielle Yablonka, ulusal kostüm geçişinde Kudüs temalı kıyafetle sahneye çıktı. Üzerinde Kudüs'ün Eski Şehri, zeytin ağaçları ve Yafa portakallarının tasvir edildiği pelerin taşıyan yarışmacı, seyircilerin bir bölümünün yuhalamasıyla karşılaştı.

KUDÜS TEMALI KIYAFETLE SAHNEYE ÇIKTI

İsrail'i 2026 Kainat Güzellik Yarışması'nda temsil eden 25 yaşındaki Danielle Yablonka, Porto Riko'nun başkenti San Juan'da düzenlenen ulusal kostüm gösterisinde dikkat çeken bir tasarımla podyuma çıktı.

Altın renkli kostüm, gösterişli tacı ve geniş peleriniyle sahneye çıkan Yablonka'nın kıyafetinde Kudüs'ün Eski Şehri, zeytin ağaçları ve Yafa portakallarının resimleri yer aldı.

Jacob Meir tarafından hazırlanan tasarımda İngilizce, Arapça ve İbranice "Barış" kelimesi ile "Kudüs, Barış Şehri" ifadesi kullanıldı.

SEYİRCİLERDEN YUHALAMALI PROTESTO

Yablonka'nın adı anons edildiğinde salondaki seyircilerin bir bölümü yuhalayarak tepki gösterdi. Bazı izleyiciler ise yarışmacıyı alkışladı.

Sahnedeki protestolara rağmen yürüyüşünü sürdüren Yablonka, pelerinini açarak üzerindeki Kudüs tasvirlerini sergiledi.

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte kıyafetin taşıdığı semboller ve İsrail'in Kudüs üzerinden verdiği barış mesajı tartışma konusu oldu.

FİLİSTİN GÜZELİ NADİN EYÜP'TEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Tartışmaya 2025 yılında Filistin'i temsil eden Nadin Eyüp de katıldı. Geçen yıl Kainat Güzellik Yarışması'nda Filistin adına ilk kez sahneye çıkan Eyüp, Kudüs'ü tasvir eden kıyafetiyle yarışmaya katılmıştı.

The National'a konuşan Eyüp, geçen yıl Kudüs'ü kendi kıyafetiyle temsil ettiğini, bu yıl ise Filistin'in yarışmada temsilcisi bulunmadığı bir dönemde Kudüs'ün İsrail temsilcisinin kostümünde yer aldığını söyledi.

Eyüp, "Geçen yıl Kainat Güzellik Yarışması'nda yarışan ilk Filistinli kadın olarak Kudüs'ü sırtımda taşıdım. Bu yıl ise Filistin'in o sahnede temsilcisi olmadığı bir ortamda Kudüs, İsrail güzeli'nin kıyafetinde yer aldı" ifadelerini kullandı.