İsrail Hava Kuvvetleri Hamas İstihbaratına Ait Yerleşkeleri Vurdu

İsrail Hava Kuvvetleri, dün Hamas'ın saldırısının ardından başlattığı operasyon kapsamında Gazze Şeridi'nde Hamas istihbaratına ait yerleşkeleri vurdu.

İsrail Hava Kuvvetleri, vurulan yerleşkelerden birinin Hamas istihbarat dairesi başkanına ait olduğunu bildirdi. Hava kuvvetleri, ayrıca Hamas birliklerini de hedef aldı. Yayınlanan görüntülerde, düzenlenen hava saldırılarında Hamas'ın askeri unsurlarının hedef alındığı görüldü.