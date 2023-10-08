İsrail Hava Kuvvetleri Hamas İstihbaratına Ait Yerleşkeleri Vurdu - Son Dakika

İsrail Hava Kuvvetleri Hamas İstihbaratına Ait Yerleşkeleri Vurdu

İsrail Hava Kuvvetleri Hamas İstihbaratına Ait Yerleşkeleri Vurdu
Son Güncelleme: 08.10.2023 10:17

İsrail Hava Kuvvetleri, dün Hamas'ın saldırısının ardından başlattığı operasyon kapsamında Gazze Şeridi'nde Hamas istihbaratına ait yerleşkeleri vurdu. Vurulan yerleşkelerden biri Hamas istihbarat dairesi başkanına aitti ve ayrıca Hamas birlikleri de hedef alındı.

İsrail Hava Kuvvetleri, dün Hamas'ın saldırısının ardından başlattığı operasyon kapsamında Gazze Şeridi'nde Hamas istihbaratına ait yerleşkeleri vurdu.

İsrail Hava Kuvvetleri, vurulan yerleşkelerden birinin Hamas istihbarat dairesi başkanına ait olduğunu bildirdi. Hava kuvvetleri, ayrıca Hamas birliklerini de hedef aldı. Yayınlanan görüntülerde, düzenlenen hava saldırılarında Hamas'ın askeri unsurlarının hedef alındığı görüldü.

Kaynak: DHA

İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Hava Kuvvetleri Hamas İstihbaratına Ait Yerleşkeleri Vurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail Hava Kuvvetleri Hamas İstihbaratına Ait Yerleşkeleri Vurdu - Son Dakika
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