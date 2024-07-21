İsrail, Hudeyde Limanı'nı vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

İsrail, Hudeyde Limanı'nı vurdu

İsrail, Hudeyde Limanı\'nı vurdu

İsrail, Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'na düzenlenen insansız hava aracı saldırısının ardından limanı vurdu. İsrail Savunma Bakanı, Hudeyde'deki yangının Orta Doğu'dan görülebildiğini belirterek Husilere mesaj verildiğini söyledi. Husilerin bağlantılı haber organları, saldırılarda üç kişinin öldüğünü ve 80 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail, Yemen'den fırlatılan bir İHA'yı da vurduğunu açıkladı. Husilerin yetkilileri ise İsrail'in saldırılarıyla Gazze'deki Filistinlileri desteklemekten vazgeçirmeyi amaçladığını ancak bunun mümkün olmadığını ifade etti. İsrail Başbakanı, limanın İran silahlarının giriş noktası olduğunu belirterek ülkesinin kendisini her şekilde koruyacağını vurguladı.

21.07.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Husilerin kontrolünde Kızıldeniz’de yer alan Hudeyde Limanı’nı Tel Aviv’e düzenlenen insansız hava aracı saldırısının arından vurdu.

Hudeyde’ye düzenlenen hava saldırısının ardından konuşan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Husilere bir mesaj vermek istediklerini, “Hudeyde’de şu an devam eden bir yangın var, bütün Orta Doğu’dan görülebiliyor ve vermek istediği mesaj çok açık” diyerek aktardı.

Husilerle bağlantılı haber organları Cumartesi günü düzenlenen saldırılarda üç kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin yaralandığını belirtti.

Pazar sabahı ise İsrail, topraklarına Yemen’den fırlatılan bir İHA’yı hava sahasına girmeden vurduğunu ifade etti.

İsrail’in Kızıldeniz’deki Eilat Limanı’nda şarapnel parçalarının düşebileceği ihtimali göz önünde bulundurularak sirenler çaldı.

Husilerin yetkililerinden Muhammed Abdulsalam, İsrail’in hava saldırısının Husileri, Gazze’de Filistinlileri desteklemekten vazgeçirmek için düzenlendiğini, ancak böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söyledi.

Cumartesi gecesi Hudeyde Limanı’nında büyük yangınların çıktığı görüldü. Husilerin yönetimindeki hükümet, İsrail’in limana yakın bir petrol deposunu ve bir enerji santralini vurduğunu aktardı.

50 yaşındaki biri öldü

İsrail, son aylarda Yemen’den yüzlerce İHA gönderildiğini söylemişti; bu saldırı son zamanlarda verdiği ilk yanıt oldu.

Bunun sebebinin de bir İHA saldırısının bir İsrail vatandaşına zarar vermesi gösterildi.

Saldırının ardından televizyonda konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ülkesinin kendisini her şekilde koruyacağını aktardı; limanın İran silahlarının giriş noktası olduğunu söyledi.

Cuma günü Tel Aviv’de İran tarafından yapıldığı öne sürülen bir İHA, apartmanları vurmuştu.

Husiler bu saldırıyı üstlenerek daha da fazla düzenleyeceklerini aktardı.

Saldırıda Belarus’tan İsrail’e taşınan 50 yaşındaki bir adam hayatını kaybetmiş, sekiz kişi yaralanmıştı.

Bir İsrail askeri sözcüsü “insan hatası” yüzünden İHA’nın tespit edilmesine rağmen vurulmadığını söyledi; daha önce gönderilen bütün Husi İHA ve roketleri Tel Aviv’e varmadan vurulmuştu.

Daha önce İsrail Husileri hiç Yemen’de hedef almamasına rağmen İngiltere ve ABD hava saldırıları düzenlemişti.

Kaynak: BBC

İnsansız Hava Aracı, Orta Doğu, İsrail, Gazze, Yemen, İran, Savunma, Orta Doğu, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Hudeyde Limanı'nı vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
12:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türkiye’yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur
11:30 Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
10:30 İsrail, Yemen’i ilk kez hedef aldı Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı İsrail, Yemen'i ilk kez hedef aldı! Hava saldırısında 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı
09:40 Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti Yeni anayasa görüşmeleri tamamlandı! Demokrat Parti, Kurtulmuş ile masaya oturmayı reddetti
12:22 Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz Sacha Boey’den Galatasaray sorusuna olay yanıt Bir daha taraftarların yüzüne bakamaz! Sacha Boey'den Galatasaray sorusuna olay yanıt
11:45 Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı Liverpool, Barış Alper Yılmaz için 30 milyon euroyu gözden çıkardı
11:25 Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1’i ağır, 5 yaralı Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı
11:02 Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Ülkeyi sarsan katliam gibi kaza! Hatalı sollama sonucu 22 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
10:55 Beşiktaş’ta Amartey krizi Arabistan’a gitmek istemedi, uçağa binmedi Beşiktaş'ta Amartey krizi! Arabistan'a gitmek istemedi, uçağa binmedi
10:40 Halı sahada kahreden olay Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu Halı sahada kahreden olay! Kale direği 4 yaşındaki çocuğun sonu oldu
10:21 Türkiye’nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti Türkiye'nin günlerdir tartıştığı yasa teklifi yaşlı kadına sinir krizi geçirtti
10:15 Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak Galatasaray, Wendel için kesenin ağzını açtı! Transfer gerçekleşirse Süper Lig rekoru kırılacak
10:10 İnsan aklıyla dalga geçiyorlar Bodrum’da bir sandviçi 380 TL’den satmaya başladılar İnsan aklıyla dalga geçiyorlar! Bodrum'da bir sandviçi 380 TL'den satmaya başladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 12:35:24. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Hudeyde Limanı'nı vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement