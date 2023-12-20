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İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da - Son Dakika
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İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da

Gazze'de katliam yapan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "İsrail Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması için yeni bir insani araya hazırdır" sözlerine; Hamas'tan İsrail'in Gazze'deki saldırıları tamamen sona ermeden esir takası konusunda herhangi bir müzakere yapılmasına karşı olduklarına dair açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniyeh, son durumu görüşmek üzere Mısır'a gitti.

İsrail\'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır\'da
20.12.2023 - 11:53,  Güncelleme: 11:56
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İsrail, işgal altındaki Gazze'de yeni bir insani ara için yeşil ışık yaktı. Konuya ilişkin İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, "İsrail Gazze'de rehinelerin serbest bırakılması için yeni bir insani araya hazırdır." ifadelerini kullandı. Hamas'ın üst düzey yetkililerinden Basem Naem ise İsrail'in saldırıları tamamen sona ermeden esir değişimi konusunda herhangi bir müzakere yapılmasına ise karşı olduklarını yineledi. Hamas lideri Haniyeh, Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'ye gitti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası için diplomatik girişimler son sürat devam ediyor.Hamas lideri Haniyeh, Mısırlı yetkililerle görüşmek üzere Kahire'ye geldi.

YORUMLAR

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Son Dakika Dünya İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail'in esir takası talebi sonrası görüşmeler yeniden başlıyor! Hamas lideri Heniyye Mısır'da - Son Dakika
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