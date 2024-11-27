İSRAİL'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 282'ye, yaralananların sayısının ise 104 bin 880'e yükseldiği duyuruldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 418 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 282'ye, yaralı sayısının ise 104 bin 880'e yükseldiği belirtildi.
Son Dakika › Dünya › İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırıları: Ölü Sayısı 44,282'ye Yükseldi - Son Dakika
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