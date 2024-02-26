İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının toplam bilançosu açıklandı - Son Dakika
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Dünya

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının toplam bilançosu açıklandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 70 bin ton bomba kullanıldı. Saldırılarda yaklaşık 30 bin kişi öldürüldü, 2 bin 600 kişi alıkonuldu ya da esir edildi, 2 milyon kişi tehcir edildi. Ayrıca 500'den fazla cami ve kilise, 300'den fazla üniversite ve okul, 360 binden fazla konut yıkıldı. Gazze genelindeki 35 hastaneden 31'i hizmet dışı kaldı.

26.02.2024 09:11  Güncelleme: 09:17
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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 4 aydır aralıksız devam ediyor. 7 Ekim'de başlayan saldırıların bilançosu ise bir hayli ağır. Savaşın başladığı günden bu yana sivillerin yaşadığı evlere 70 bin ton bomba attığı ve 30 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden, İsrail'in Gazze'de işlediği ihlallere ilişkin bilgi verildi.

İSRAİL SALDIRILARINDA 30 BİN ÖLÜ, 2 MİLYON TEHCİR

Buna göre, İsrail Gazze'de, 19 tür savaş suçu ve insanlığa karşı suç işledi. Bunların başında ise kişilere karşı işlenen suçlar yer aldı. Çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 30 bin kişiyi kasten öldürdü. 2 bin 600 kişi alıkonuldu ya da esir edildi. Bu kişilere zalimce, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele yapıldı. 2 milyon Filistinli yaşadıkları yerleri ve evlerini terk etmeye zorlandı.

İsrail'in Gazze saldırılarının bilançosu: 70 bin ton patlayıcı ve 30 bin ölü

YÜZLERCE KİŞİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANILDI

İsrail askerleri, Ez-Zeytun, Şeyh Rıdvan ve En-Nasr mahalleleri ile El-Megazi Mülteci Kampı ve Gazze'nin batı bölgesinde yüzlerce kişiyi canlı kalkan olarak kullandı. İsrail, başta hastaneler, okullar, camiler, kiliseler ve çeşitli sivil kuruluşlar olmak üzere sivil hedeflere yönelik yüz binlerce saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in Gazze saldırılarının bilançosu: 70 bin ton patlayıcı ve 30 bin ölü

İnsanların onurunu ayaklar altına alan İsrail askerleri, binlerce kez kadınları ve çocukları soyunmaya zorladı ve onları aşağılayıcı bir şekilde sınır bölgelerine taşıdı. Kuzey başta olmak üzere Gazze'nin tamamında ablukayı sıkılaştıran İsrail, aç bırakmayı bir savaş yöntemi olarak kullandı. Filistinlilerden, evlerini terk etmeleri ya da alıkonmaları sırasında ya da yaşadıkları evlerden ve Filistin kurumlarından yaklaşık 300 milyon şekellik nakit para, altın, mücevher ve değerli eşya çalındı.

İsrail'in Gazze saldırılarının bilançosu: 70 bin ton patlayıcı ve 30 bin ölü

GAZZE'NİN ALTYAPISI YERLE BİR EDİLDİ

İsrail saldırılarda, 500'den fazla cami ve kiliseyi, 300'den fazla üniversite ve okulu, 360 binden fazla konutu yıktı, Gazze genelindeki 35 hastaneden 31'inden fazlasını da hizmet dışı bıraktı. İsrail, sivil yaşam alanlarına 7 Ekim'den bu yana 70 bin ton bomba attı ve geniş alanları yerle bir etti. Atılan bombalar arasında yasaklı fosfor bombası ve misket bombası da yer aldı. İsrail, binlerce yıllık tarihi geçmişi olan 200'ü aşkın arkeolojik ve tarihi alanı yok etti.

İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarının toplam bilançosu açıklandı
Kaynak: AA

Filistin, Gazze, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının toplam bilançosu açıklandı - Son Dakika

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