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İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi - Son Dakika
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İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya beldesinde bazı evlere hava saldırısı düzenledi. Saldırılar sonucu 30 kişi yaşamını yitirirken onlarca kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

İsrail Gazze\'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi
17.12.2023 - 23:04,  Güncelleme: 23:09
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Filistin Devlet Televizyonu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya beldesinde bazı evlere düzenlediği hava saldırıları sonucu 30 kişinin yaşamını yitirdiğini ve onlarca kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi kayıp

Filistin resmi ajansı WAFA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail ordusuna bağlı topçu birliklerinin, Gazze kentinin Tel el-Hava, Es-Sabra, Ez-Zeytun, Eş- Şucaiye ve Ed-Derec mahallelerinde evlerine ulaşmaya çalışan sivilleri hedef alması sonucu çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları: 30 Kişi Hayatını Kaybetti

İSRAİL ORDUSU 50'DEN FAZLA SİVİLİN SIĞINDIĞI EVİ BOMBALADI

Haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin Ez-Zeytun Mahallesi'nde yerinden edilmiş 50'den fazla sivilin sığındığı bir evi bombalaması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları: 30 Kişi Hayatını Kaybetti

EVDEN 40 CESET ÇIKARILDI

Gazze kentinin Et-Tuffah Mahallesi'nde İsrail hava saldırısının hedefi olan bir diğer evden yaklaşık 40 cesedin çıkarıldığı, çok sayıda kişinin de yaralı olarak kurtulduğu aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları: 30 Kişi Hayatını Kaybetti

YİNE HASTANELERİ HEDEF ALIYORLAR

İsrail ordusunun Gazze kentinin es-Sahabe Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında bir evin hedef alınması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin de İsrail ordusunun yoğun saldırısına hedef olduğu ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları: 30 Kişi Hayatını Kaybetti

Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde de İsrail ordusunun gün boyu sürdürdüğü saldırılar sonucu öldürülen sivillerin sayısı 60'a ulaştı. Ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yer alan bir caminin bombalanması sonucu onlarca kişi yaralandı. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne ise son saatlerde 17 cenaze getirildi.

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları: 30 Kişi Hayatını Kaybetti

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı operasyon düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları: 30 Kişi Hayatını Kaybetti

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 19 BİNE YAKLAŞTI

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 800 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 297 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları: 30 Kişi Hayatını Kaybetti

7 EKİM'DEN BU YANA 454 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 122'ye karadan işgal sürecinde olmak üzere 454 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları: 30 Kişi Hayatını Kaybetti

HAMAS VE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırıları: 30 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor. İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

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Son Dakika Dünya İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenledi: 30 kişi can verdi - Son Dakika


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