İsrail'in Gazze'ye Yoğun Hava Saldırıları - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye Yoğun Hava Saldırıları

İsrail\'in Gazze\'ye Yoğun Hava Saldırıları

İsrail ordusu, ateşkes sonrası Gazze'ye en geniş hava saldırılarını düzenlemekte, yüzlerce ölü var.

18.03.2025 07:06
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İsrail ordusu, Hamas ile ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 19 Ocak'tan bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik en geniş çaplı hava saldırılarını düzenliyor. Gazze'nin Hamas'a bağlı Sağlık Bakanlığı yüzlerce kişinin öldüğünü açıkladı.

Gazze sivil savunma ajansı, ölenler arasında çok sayıda çocuk, kadın ve yaşlı olduğunu aktardı.

Reuters haber ajansı, Gazze'nin merkezindeki Deyr el-Belah'ta üç evin, Gazze Şehri'nde bir binanın, Han Yunus ve Refah'ta ise bazı hedeflerin vurulduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz'ın, İsrail ordusuna Hamas'a karşı "güçlü bir eylem" talimatı verildiği belirtildi.

Saldırıların, "Hamas'ın rehinelerimizi serbest bırakmayı tekrar tekrar reddetmesinin yanı sıra ABD Başkanlık Temsilcisi Steve Witkoff ve arabuluculardan aldığı tüm önerileri kabul etmemesi" üzerine gerçekleştiği kaydedildi.

Buna göre saldırı planı hafta sonu onaylandı.

İsrail ve Hamas arasında üç aşamalı ateşkeste ikinci faza geçilememişti.

19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması uyarınca İsrail'in askerlerini Mısır-Gazze sınırı boyunca uzanan Philadelphi koridorundan Mart başında hafta çekmesi ve savaşı sona erdirmesi, kalan tüm rehinelerin geri verilmesi ve karşılığında daha fazla Filistinli mahkumun serbest bırakılması için müzakereleri yoğunlaştırması gerekiyordu.

Beyaz Saray, İsrail'in bu gece gerçekleşen saldırılarla ilgili Trump yönetimine danıştığını açıkladı.

Arabulucular, ateşkesin ilk aşamasının 1 Mart'ta sona ermesinden bu yana ileriye dönük bir yol bulmaya çalışıyorlar.

ABD, yeni bir rehine takası dahil olmak üzere ilk aşamanın Nisan ortasına kadar uzatılmasını önermişti.

Ancak müzakerelere yakın Filistinli yetkili BBC'ye, İsrail ve Hamas'ın Witkoff'un önerdiği planın temel maddelerinde anlaşamadıklarını söyledi.

İsrail ile Hamas arasındaki son savaş, Hamas'ın güney İsrail'de çoğunluğu sivil olmak üzere 1.200'den fazla kişiyi öldürdüğü ve 251 kişiyi rehin aldığı 7 Ekim 2023'te başladı.

Gazze'de 50 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'nin 2,1 milyonluk nüfusunun çoğu birden fazla kez yerinden edildi.

Binaların yaklaşık yüzde 70'i hasar gördü veya yıkıldı, sağlık, su ve hijyen sistemleri çöktü. Bölgede ağır bir yiyecek, yakıt, ilaç ve sığınak sorunu yaşanıyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya İsrail'in Gazze'ye Yoğun Hava Saldırıları - Son Dakika

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