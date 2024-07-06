İsrail'in Han Yunus'ta verdiği tahliye emriyle 250 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika
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İsrail'in Han Yunus'ta verdiği tahliye emriyle 250 bin kişi yerinden edildi

İsrail\'in Han Yunus\'ta verdiği tahliye emriyle 250 bin kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), İsrail'in Han Yunus'ta verdiği tahliye emri sonucunda 250 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu. Gazzeli aileler, İsrail bombardımanı ve binaların zarar görmesi nedeniyle Han Yunus'u terk etmek zorunda kalmıştı. Ancak İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Refah'a girmesiyle başka seçenekleri kalmayan aileler buraya gitmek zorunda kaldı. UNRWA, bu yeni tahliye emirleriyle birlikte Gazze'de yaklaşık 250 bin kişinin tekrar yerinden edildiğini belirtti ve bu sürekli yerinden edilme ve umutsuzluk döngüsünün sona ermesi gerektiğini vurguladı.

06.07.2024 11:27
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Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA) İsrail'in Han Yunus'ta verdiği tahliye emirinin ardından 250 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu.

UNRWA, İsrail'in Han Yunus'ta verdiği tahliye emirinin ardından Gazzeli ailelerin bölgeyi terk etmeye başladığını açıklamıştı. Yapılan açıklamada, "Sadece birkaç hafta önce, yoğun İsrail bombardımanının evlere ve binalara zarar vermesi ya da yıkması nedeniyle Han Yunus terk edilmiş durumdaydı, ancak İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Mayıs ayı başında Refah'a girmesinin ardından başka seçenekleri kalmayan aileler buraya gitti" ifadeleri kullanılmıştı. UNRWA dün yaptığı açıklamada, "Gazze'de yaklaşık 250 bin kişi, İsrailli yetkililerin bu hafta başında verdiği yeni tahliye emirlerinin ardından bir kez daha yerlerinden edildi. Gidecek güvenli hiçbir yerleri yok. Bu sürekli yerinden edilme ve umutsuzluk döngüsü sona ermelidir" denildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail'in Han Yunus'ta verdiği tahliye emriyle 250 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail'in Han Yunus'ta verdiği tahliye emriyle 250 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika
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