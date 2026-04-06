İsrail\'in Hava Saldırısında 7 Ölü

İSRAİL ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine düzenlediği hava saldırılarında 7 kişi hayatını kaybetti.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Sur kentine bağlı Burç Rahhal, Erzun ve Ganduriyye beldeleri ile Nebatiye'ye bağlı Güney Aba, Safad Battih ve Haris beldelerinin hedef alındığı saldırılarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail ordusunun Nebatiye kentindeki Güney Aba beldesine düzenlediği saldırıda, bölgenin Belediye Başkanı Muhammed Tarhini'nin de hayatını kaybedenler arasında olduğu belirtildi.