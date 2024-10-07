İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında 10 İtfaiyeci Öldü - Son Dakika
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Dünya

İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında 10 İtfaiyeci Öldü

İsrail\'in Lübnan\'a Hava Saldırısında 10 İtfaiyeci Öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında 10 itfaiyecinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Saldırılar sonucunda bir yıl içinde ölen kurtarma görevlisi sayısı 115'e ulaştı. İsrail, güney Lübnan'da yeni bir tümenin konuşlandırıldığını açıkladı.

07.10.2024 17:20  Güncelleme: 17:21
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(ANKARA) - Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün gece Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında 10 itfaiyecinin öldüğünü bildirdi. Bir yıl içinde ölen kurtarma görevlisi sayısı 115'e yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün güney Lübnan'da "yerel operasyonlar" için bir tümenin daha konuşlandırıldığını açıkladı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in gece Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırısında 10 itfaiyecinin öldüğünü açıkladı. Belediye yetkilisi Reda Ashour, "İsrail'in gece düzenlediği bir saldırı Baraasheet'te 10 sivil savunma üyesinin bulunduğu yerel bir itfaiye merkezini hedef aldı" dedi. Sağlık Bakanlığı, Fransız medyası tarafından yapılan bir derlemeye göre, bir yıl içinde öldürülen kurtarma görevlilerinin sayısının 115'e yükseldiğini bildirdi. Daha önceki haberlerde de 8 itfaiyecinin öldüğü belirtilmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında ölen ve yaralanan kişilere ilişkin yaptığı açıklamada, Lübnan Dağı vilayetinde en az 15 kişinin öldürüldüğünü ve 46 kişinin yaralandığını; Nabatieh vilayetinde en az 4 kişinin öldüğünü ve 26 kişinin yaralandığını; Güney vilayetinde de en az 3 kişinin öldüğünü ve 19 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kara harekatında kullanılacak üçüncü birlik

IDF, dün güney Lübnan'da "yerel operasyonlar" için bir tümenin daha konuşlandırıldığını açıkladı. Bu tümenin, İsrail'in bir hafta önce başlattığı ve ülkenin güneyindeki bazı bölgelerin boşaltılmasının istendiği Lübnan'a yönelik kara harekatında kullanılacak tümen gücündeki üçüncü birlik olduğu bildirildi.

IDF, aynı zamanda Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beit Hanoun, Jabalia ve Beit Lahia sakinlerine güneye, yerinden edilmiş yaklaşık 1 milyon kişinin barındığı "insani bölge" olarak adlandırılan al-Mawasi'ye doğru tahliye çağrısında bulundu. IDF tarafından yapılan açıklamada, "91. Tümen askerleri güney Lübnan'da yerel ve hedefe yönelik operasyonel faaliyetlere başladı" ifadeleri kullanıldı.

IDF'den bugün yapılan açıklamada sınırdaki çatışmada 1 askerin öldüğü ve 2 askerin ağır yaralandığı duyuruldu. Böylece IDF, Lübnan sınırında çıkan çatışmada ikinci askerinin de öldüğünü açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a hava saldırısı başlatmasından beri 2 bin Lübnanlı öldürüldü

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın batı Bekaa Vadisi'ndeki Qaliya kasabasında bir evi bombalaması sonucu 2 kişi öldü. Lübnan ve İsrail medyasında yer alan haberlerde, İsrail'in güney Lübnan ve Bekaa vadisinde yoğun bir hava bombardımanı kampanyası başlattığı, 23 Eylül tarihinden bu yana 2 binden fazla Lübnanlının öldürüldüğü ve 9 bin 500'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hamas'tan Tel Aviv'e roket saldırısı

IDF, ayrıca Dovev ve Misgav Am dahil olmak üzere İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelerde ve Tel Aviv'de hava saldırısı sirenlerinin çaldığını bildirdi. Buna göre bugün Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Tel Aviv'e roket fırlattığını duyurdu.

Hizbullah, İsrail'le çatışmaya girmenin "ağır ve maliyetli bir bedel" getirdiğini kabul etti

Hizbullah, Hamas öncülüğünde İsrail'e düzenlenen saldırının yıldönümü münasebetiyle yaptığı açıklamada, çatışmaya girme kararının "ağır ve maliyetli bir bedel" getirdiğini kabul etti. Ancak Hizbullah, Lübnan'da artan İsrail saldırısını püskürtme kabiliyetinden "emin" olduğunu söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi: "İsrail'in saldırganlığı, bölgeyi tam bir savaş uçurumuna itiyor"

Lübnan'a bir ziyaret gerçekleştiren Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, Beyrut'ta bir basın toplantısı düzenleyerek "Gazze'de başlayan ve şimdi Lübnan'da devam eden İsrail saldırganlığı tüm bölgeyi tam bir bölgesel savaşın uçurumuna itiyor" dedi.

Safadi, yılın başında Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanında açtığı ve İsrail'i Gazze'ye yönelik savaşında soykırım yapmakla suçlayan davaya destek vermişti. Safadi, İsrail'in Gazze'deki sivillere yönelik askeri eylemlerinin soykırımın yasal tanımına uyduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Sağlık Bakanlığı, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısında 10 İtfaiyeci Öldü - Son Dakika

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