İsrail'in Madleen Gemisi'ne saldırdığı an! Kimyasal sıvı püskürtüler - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail'in Madleen Gemisi'ne saldırdığı an! Kimyasal sıvı püskürtüler

Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'in Madleen Gemisi\'ne saldırdığı an! Kimyasal sıvı püskürtüler
09.06.2025 07:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail\'in Madleen Gemisi\'ne saldırdığı an! Kimyasal sıvı püskürtüler
Haber Videosu

İnsani yardım ulaştırmak için Gazze'ye giden Madleen Gemisi, İsrail askerleri tarafından durduruldu ve alıkonuldu. Geminin içindeki 11 aktivist ve 1 gazeteciden haber alınamazken aktivistler arasında yer alan Yasemin Acar, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla İsrail'in saldırı anını tüm dünyaya duyurdu. Öte yandan saldırı anında İsrail ordusu beyaz bir sıvı sıktı.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve bu gece Gazze karasularına giren Madleen Gemisi, İsrail askerleri tarafından alıkonuldu.

12 KİŞİ İLE İLETİŞİM KOPTU

Geminin içindeki 11 aktivist ve 1 gazeteciden haber alınamazken, iletişim tamamen koptu. Aktivistler arasında yer alan Yasemin Acar sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla dünyaya seslendi.

YASEMİN ACAR SALDIRI ANINI DÜNYAYA DUYURDU

İsrail askerlerinin gemiyi alıkoyduğu sırada konuşan Acar, "Şu anda teknelerimizi durduruyorlar. Lütfen tetikte olun. Silahımız yok. Tehdit oluşturmuyoruz. Yanımızda yalnızca insani yardım var. Teknede 12 kişiyiz. Dikkatli olun. Şu anda etrafımız gemilerle çevrili. Bu yüzden lütfen sesinizi yükseltin." ifadelerini kullandı. Sözlerine devam eden Alman aktivist, "Bir kez daha söylüyoruz: Tehdit oluşturmuyoruz. Silahımız yok. Yanımızda yalnızca açlık çeken bir halka ulaştırılmak üzere insani yardım var. 2 milyon insan. Ablukayı kaldırın. Kuşatmayı sona erdirin. Soykırımı hemen durdurun. Hemen, ki biz de bunu yapmak zorunda kalmayalım. Hükûmetlerinize bunu yapmaları için baskı yapın ki biz yapmak zorunda kalmayalım." diyerek dünyadaki diğer devletlere çağrıda bulundu.

İsrail'in Madleen Gemisi'ne saldırdığı an! Kimyasal sıvı püskürtüler

"AKTİVİSTLER KAÇIRILDI"

İsrail ordusunun Madleen gemisine müdahale ettiği belirtilen Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun açıklamasında, "Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı" denildi.

Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar'ın paylaştığı kısa videoda ise İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmasını söylediği duyuluyor.

İsrail'in Madleen Gemisi'ne saldırdığı an! Kimyasal sıvı püskürtüler

İSRAİL ORDUSU GEMİYE BEYAZ RENKLİ KİMYASAL BİR SIVI DÖKTÜ

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun hesabından paylaşılan videoda, İsrail ordusuna ait dronların geminin üzerinde uçtuğu belirtildi.

Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar, dökülen beyaz sıvıyı göstererek, "Üzerimize kimyasal bir sıvı döktüler, ne olduğunu bilmiyoruz. Bu sivillere karşı işlenmek üzere olan başka bir savaş suçudur" dedi.

Paylaşılan videoda yüzünü kapatan Acar, sıvı sebebiyle gözlerinin yandığını söyledi. Acar, daha önce yaptığı açıklamada, yelkenlide meydana gelen yanlış alarmı anlattı.

İsrail'in gemiyi durdurmak istediğine dikkati çeken Acar, geminin etrafını saran botların İsrail'in gözdağı yöntemi olduğunu düşündüklerini belirtti.

İnsan Hakları, Sosyal Medya, Yasemin Acar, Politika, Madleen, İsrail, Medya, Gazze, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail'in Madleen Gemisi'ne saldırdığı an! Kimyasal sıvı püskürtüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Serkan Sarı:
    şerefsizler alçaklar... yazıklar olsun veyl olsun İslam dünyası başta olmak üzere sessiz kalan herkese... 135 56 Yanıtla
  • Flankes0107:
    ALLAH yardımcınız olsun sizin sayenizde belki birileri uyanır o güzel uykusundan 96 57 Yanıtla
  • osman şahin:
    DİŞ İŞLERİ ÇOK SERT KINAMAK İÇİN HAZIRMI 95 12 Yanıtla
  • Kubilay Turkyilmaz:
    DÜNYA SANKİ ABD VE İSRAİL DEN İBARET. MAALESEF BUNLARİN TEMELİ 2.DUNYA SAVAŞINDAN SONRA ATİLDİ DUNYANİN DUZENSİZLİGİ MAALESEF O ZAMAN PLANLANDİ VE TİYATRO HÂLÂ DEVAM EDİYOR BİZLERDE TİYATRO NUN FİGURANLARİYİZ.... 55 34 Yanıtla
  • Emre ÖZER:
    Mavi Marmara olayında çok sert kınamıştık şimdide kınarız olur biter 64 5 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çakmağı çakmasıyla ticari taksi alev topuna döndü Çakmağı çakmasıyla ticari taksi alev topuna döndü
Türkiye’ye dönemeyen Hikmet Tuğsuz’un hangi ülkede olduğu ortaya çıktı Türkiye'ye dönemeyen Hikmet Tuğsuz'un hangi ülkede olduğu ortaya çıktı
Kayıp Burak için seferberlik 100 kişilik ekip arıyor Kayıp Burak için seferberlik! 100 kişilik ekip arıyor
Merkez Bankası kritik ipucunu verdi İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam Merkez Bankası kritik ipucunu verdi! İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Batman’da Bebek Balkon’dan Düşerek Hayatını Kaybetti Batman'da Bebek Balkon'dan Düşerek Hayatını Kaybetti
Nedeni cinler mi Define avcılarının neden öldüğünü gösteren en iyi video Nedeni cinler mi? Define avcılarının neden öldüğünü gösteren en iyi video
Hobisi ekmek kapısına dönüştü: 10 yıl önce 100 bin TL teklif ettiler Hobisi ekmek kapısına dönüştü: 10 yıl önce 100 bin TL teklif ettiler
Kayıp Sevgül Barış’tan haber var Kayıp Sevgül Barış'tan haber var
Bu acının tarifi yok Şehit eşinin resmi ile poz verdi, düştüğü not yürekleri dağladı Bu acının tarifi yok! Şehit eşinin resmi ile poz verdi, düştüğü not yürekleri dağladı
Melodili Yol Uygulaması Başladı Melodili Yol Uygulaması Başladı
Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde acı bilançosu: 26 can kaybı Kurban Bayramı tatilinin ilk 3 gününde acı bilançosu: 26 can kaybı!

08:58
Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı
Silah çetesi iddianamesinden Turabi Çamkıran çıktı
08:42
İsrail’in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu’nun son mesajı
İsrail'in kaçırdığı Türk aktivist Şuayb Ordu'nun son mesajı
08:09
ABD’de gösteriler şiddetleniyor Trump’tan “şehri kurtarma“ talimatı
ABD'de gösteriler şiddetleniyor! Trump'tan "şehri kurtarma" talimatı
07:16
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
İsrail ordusu Madleen gemisine saldırdı
14:43
Maliye şimdi de onların peşinde Kayıp çok büyük
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
14:42
Buse Varol’dan üçüncü çocuk ısrarı Varol, Alişan’ı Cumhurbaşkanına şikayet etti
Buse Varol'dan üçüncü çocuk ısrarı! Varol, Alişan'ı Cumhurbaşkanına şikayet etti
14:04
Bahçeli, Ferdi Zeyrek için CHP lideri Özel’i aradı
Bahçeli, Ferdi Zeyrek için CHP lideri Özel'i aradı
13:54
Aile krizi sahneye taşındı Özcan Deniz şarkı sözüyle kardeşini hedef aldı
Aile krizi sahneye taşındı! Özcan Deniz şarkı sözüyle kardeşini hedef aldı
13:37
Bakanlık önünde hareketli dakikalar Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
Bakanlık önünde hareketli dakikalar! Korumalar, havaya ateş açan emekli polisi bacağından vurdu
13:17
Başkan Ferdi Zeyrek’in yaralandığı olayda şok detaylar 2 şüpheli var
Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar! 2 şüpheli var
13:09
Gazze’ye katliama giden İsrailli asker buhar oldu
Gazze'ye katliama giden İsrailli asker buhar oldu
12:58
Karısı araçtan atladı, koca öylece bırakıp kaçtı
Karısı araçtan atladı, koca öylece bırakıp kaçtı
12:54
Perihan Savaş’tan yıllar sonra gelen sürpriz Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2025 09:17:57. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail'in Madleen Gemisi'ne saldırdığı an! Kimyasal sıvı püskürtüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.