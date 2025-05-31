İsrail'in Ziyareti Engellemesi Tepki Topladı

(ANKARA) – Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının bu hafta sonu işgal altındaki Batı Şeria'ya yapmayı planladığı ziyaretin İsrail tarafından engellenmesi tepki topladı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, bakanlar "Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ramallah'ta yarın yapacakları görüşmenin İsrail tarafından engellenmesini" kınadı ve ziyareti ertelediğini duyurdu.

İsrail merkezli Yedioth Ahronoth gazetesine göre, İsrailli yetkililer, dün Tel Aviv'in Arap dışişleri bakanlarından oluşan bir heyetin Ramallah'a yapmayı planladığı ziyareti engellediğini doğruladı. İsrail heyetin Ramallah'ta Filistin devletinin kurulmasına destek konusunu görüşmeyi amaçladığını belirterek bu ziyarete karşı çıkıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in kararını "tehlikeli bir tırmanış, kibirli, kışkırtıcı ve eşi benzeri görülmemiş bir tutum" olarak nitelendirdi. Eş-Şeyh "Bu karara nasıl yanıt vereceğimizi Arap kardeşlerimizle birlikte değerlendiriyoruz" dedi.

İsrail bu hafta, Batı Şeria'da 22 yeni yerleşim birimi kurulacağını duyurdu. Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası hukuka aykırı olarak düzenli şekilde kınanan bu yerleşimler, İsraillilerle Filistinliler arasında kalıcı bir barışın önündeki başlıca engellerden biri olarak görülüyor.