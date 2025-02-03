İsrail, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrail, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler kuruyor

Geniş Video İzle

İsrail ordusunun işgali altında bulunan Golan Tepeleri'nde hareketlilik yaşanıyor. ABD basınının incelediği uydu görüntülerinde Tel Aviv'in "geçici işgal" olarak tanımladığı bölgede yeni askeri üsler kurduğu ortaya çıktı.

03.02.2025 19:44  Güncelleme: 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, Suriye'deki varlığının geçici olduğunu öne süren İsrail'in, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde iki yeni askeri üs inşa ettiğini yazdı.

İsrail, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler kuruyor

İSRAİL GOLAN TEPELERİNDE GENİŞLİYOR

WP, uydu görüntülerine ve bu görüntüleri yorumlayan uzmanların görüşlerine dayandırarak İsrail'in işgal altındaki Golan Tepeleri'nde askeri açıdan genişleme faaliyetlerinin ispatlandığına ilişkin haber yayımladı. Görüntüler, İsrail'in Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nde bölge sakinlerine ve uluslararası topluma bölgedeki varlığının geçici olacağını iddia etmesine rağmen iki askeri üs kurmaya başladığını ortaya koydu.

İsrail, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler kuruyor

UYDU GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Washington Post tarafından incelenen uydu görüntüleri, duvarlarla çevrili İsrail üssünde yarım düzineden fazla bina ve araç ile bu üssün yaklaşık 8 kilometre güneyinde benzer inşaat alanını gösteriyor. Yerel halkı endişelendiren her iki üs de yeni toprak yollarla İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki topraklara bağlanıyor.

İsrail, İşgal Altında Tuttuğu Golan Tepeleri'nde Yeni Askeri Üsler Kuruyor

YENİ İNŞAAT ALANLARI GÖZE ÇARPTI

İlk üssün birkaç kilometre güneyinde ise WP'ye konuşan uzmanların "üçüncü askeri üs" olarak yorumladığı, temizlenmiş arazi görülüyor. Bu iki üs ve temizlenmiş arazi, 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölge olarak belirlenen yerde bulunuyor. Uydu görüntülerinde ayrıca Kuneytra ilinin yaklaşık 16 kilometre güneyinde, tampon bölge ile Kodana köyü arasındaki yeni yol dikkati çekiyor. Uydu görüntülerini kullanarak askeri olayları belgeleyen ve analiz eden Contested Grounds'tan William Goodhind, ilk üssün gözlem için, ikincisinin ise bölgedeki yollara daha iyi erişim sağlanması amacıyla kullanılabileceğini belirterek temizlenmiş arazide de üçüncü askeri üssün kurulabileceğini kaydetti.

İsrail, İşgal Altında Tuttuğu Golan Tepeleri'nde Yeni Askeri Üsler Kuruyor

YENİ ŞAM YÖNETİMİNDEN İSRAİL'E TEPKİ

Suriye'deki yeni yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, İsrail'in Suriye'ye ait toprakları işgalini "Suriye halkına karşı ihlal" olarak tanımlamıştı. İsrail'in işgalinin meşru olmadığını dile getiren Ebu Kasra, "(İsrail'in) İran'la problemi vardı, onları İran'dan kurtardık." ifadesini kullanmıştı. Ebu Kasra, Tel Aviv'in vatandaşlarını "önceki pozisyonlarından" koruyabileceğini kaydederek İsrail'in Suriye'ye ait işgal edilen topraklardan çekilmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

İsrail, İşgal Altında Tuttuğu Golan Tepeleri'nde Yeni Askeri Üsler Kuruyor

İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI

Suriye'de 27 Kasım 2024'te şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun ülkeye saldırıları arttı. Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti. Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınlarına kadar sokuldu. İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

İsrail, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri\'nde yeni askeri üsler kuruyor
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Golan Tepeleri, Tel Aviv, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mahşerin atlısı:
    colani ve ekepe neden sessiz ypg yi tehdit ettiği gibi tehdit etseler ya edemezler neden çünkü amaç buydu BOP 10 7 Yanıtla
  • ferhat eser:
    suriye seviciler tiyatro seyretmeye devam etsin adamlar parselledi tüm orta doğuyu yakında karadenizde trabzondada üst kurarlar sonra hep beraber kınarız siz rahat olun 7 2 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Yarin Niye turkiye ye geldigi belli oldu 6 3 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    ne olcaktı ya israile karşı koyabilecek lider mi var. hepsi paranın kölesi olmuş, çakma müslümanlar 6 0 Yanıtla
  • Ahmet İPTAŞ:
    KİMSE TERÖRİST İSRAİLE BİŞEY DEMİYOR. PLANLARI TIKIR TIKIR İŞLİYOR İŞGALCİLERİN... 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:42 Maça damga vuran pozisyon: Gaziantep FK penaltı bekledi Maça damga vuran pozisyon: Gaziantep FK penaltı bekledi
20:09 Şarkıcı Merve Özbey’in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı Şarkıcı Merve Özbey'in eşi ile emniyet müdürü tutuklandı
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangın faciasıyla ilgili net mesaj: Açgözlülerden hesap soracağız
17:40 ’’Yenidoğan Çetesi’’ sanığı İlker Gönen için cenaze töreni Alanda tek bir çelenk vardı ''Yenidoğan Çetesi'' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
17:34 Yunanistan’da büyük kaçış 7.3’lük depreme neden olan fay harekete geçti Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti
08:36 Emily in Paris’in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu Emily in Paris'in yıldızı Lily Collins, taşıcıyı anne ile bebek sahibi oldu
08:32 Tam 8 gol Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı Tam 8 gol! Burak Yılmaz ilk maçında şov yaptı
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
07:50 Arsenal Manchester City’yi paramparça etti Arsenal Manchester City'yi paramparça etti
07:46 Haiti’de silahlı çeteler kasabaya saldırdı 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı Haiti'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı
07:36 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri delirtecek sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 20:50:22. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'nde yeni askeri üsler kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.