 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Ordu Sözcüsü: Saldırı için somut istihbarat uyarısı yoktu - Son Dakika

İsrail Ordu Sözcüsü: Saldırı için somut istihbarat uyarısı yoktu

Son Güncelleme: 12.10.2023 09:33

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'nden başlatılan saldırılardan önceki gece birtakım hazırlıklar olduğu yönünde istihbarat işaretleri aldıklarını ancak somut bir istihbarat uyarısı olmadığını söyledi. Hagari, saldırıya katılan herkesle hesaplarını göreceklerini belirtti ve İsrail ordusunun muhtemel bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden başlatılan saldırılardan önceki gece birtakım hazırlıklar olduğu yönünde istihbarat işaretleri aldıklarını ancak böylesi bir saldırı için somut istihbarat uyarısı olmadığını söyledi.

Filistinli grupların Gazze'den 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda güvenlik zafiyet olduğu yönündeki eleştirileri değerlendiren İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, "Bu olayla ilgili somut bir istihbarat uyarısı yoktu. Böyle bir olayı kavrayamadık. Bir önceki gece bazı istihbarat işaretleri vardı ama böylesi bir hamlenin değil. Her şeyi derinlemesine araştıracağız." diye konuştu.

Hagari, Gazze Şeridi'nden çevredeki İsrail yerleşim yerlerine saldırılara katılan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın elit komando birliklerinin evlerini ve üslerini vurduklarını belirtti.

Ellerindeki yaralı Filistinli silahlı unsurlardan Gazze içindeki "tünel, fırlatma rampaları, toplanma noktaları, askeri konumlara" ilişkin bilgi aldıklarını dile getiren Hagari, saldırıya katılan herkesle hesaplarını göreceklerini ifade etti.

İsrail ordusunun kuzeyden gelecek muhtemel bir saldırıya karşı hazırlık yaptığını aktaran Sözcü, askerlerin bölgedeki yerleşim alanlarının çevresinde devriye gezdiğini, kontrol noktaları kurduğunu, arazide tuzaklar hazırladığını ve bölgenin daha fazla birlikle takviye edileceğini söyledi.

Bu arada İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin Rafah beldesine düzenlenen saldırılarda Kassam'ın denizci birliklerinin üst düzey lideri Muhammed Ebu Şamla'nın öldürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, Şamla'nın evinde deniz saldırılarında kullanılacak mühimmatın saklandığı öne sürüldü.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Ordu, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Ordu Sözcüsü: Saldırı için somut istihbarat uyarısı yoktu - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Son Dakika: Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırdı
10:43 Yükselişini sürdüren dolar 28 liraya koşuyor
10:31 Öğrencilerin beklediği haber geldi! Burs ve kredi başvuruları başladı
09:59 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası Tarım Kredi ve zincir marketler indirim kararı aldı
09:48 Melek Mosso ve Serkan Sağdıç evlendi! Düğün yerine yardım konseri düzenlediler
09:37 Arabasına aldığı kız öğrencisini istismar edip "Büyüklük sende kalsın, özür dilerim" diyen antrenör tutuklandı
09:37 Biden'ın "kafası kesilmiş çocuk" iddiasına Beyaz Saray'dan yalanlama
09:07 İsrail: Henüz karar vermedik ancak kara harekatına hazırlanıyoruz
08:59 Şirketleri kurşunlanan Engin ve Dilan Polat çifti konuştu: Mağduruz
08:21 Yalı Çapkını dizisinin oyuncuları Beril Pozam ve Ersin Arıcı aşk yaşamaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2023 11:20:11. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail Ordu Sözcüsü: Saldırı için somut istihbarat uyarısı yoktu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement