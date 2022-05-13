İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera muhabirinin Akile'nin cenazesine saldırdı! Akile'nin tabutu yere düştü - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera muhabirinin Akile'nin cenazesine saldırdı! Akile'nin tabutu yere düştü

13.05.2022 14:46

İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına İsrail polisi sert kullanarak engel oldu. Olayların çıktığı cenazede polis, kalabalığa cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale ederken Akile'nin tabutu da yere düştü.

İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında İsrail askerlerince öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin naaşının omuzlarda taşınmasına izin vermeyerek cenazeye katılanlara cop, kauçuk kaplı mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Yüzlerce gazeteci ve aktivist Ebu Akile'nin naaşının bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Saint Joseph Fransız Hastanesinde sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başladı. İsrail polisi, çevredeki yolları kapatarak Filistinlilerin bu alana ulaşmasını engelledi.

ARBEDE ÇIKTI

Ebu Akile'nin naaşının morgdan çıkarılmasına yakın İsrail polisi hastane kapısına geldi. İsrail polisi, cenazenin yürüyerek taşınmasına izin vermedi. Cenazeye katılanlar, Ebu Akile'nin tabutunu hastane kapısına taşırken İsrail polisi ve cenazeye katılanlarla arbede yaşandı.

TABUTU DÜŞÜRDÜLER

Öldürülen Filistinli kadın gazeteci Şirin Ebu Akile'nin tabutu omuzlarda ve onlarca Filistin bayrağıyla ilerlerken aralarında atlıların da bulunduğu İsrail polisi cenazeye katılanlara cop, ses bombası ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etti. O sırada Akile'nin naaşının bulunduğu tabut yere düştü.

İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin cenazesine müdahale etti! Tabutun düştüğü anlar kamerada

POLİS, CENAZE ARACINI ÇEMBERE ALDI

Ebu Akile'nin naaşı, İsrail polisinin müdahalesi sırasında omuzlarda morga geri taşındı. İsrail polisi, morgun önünde bir süre bekledikten sonra tabut cenaze arabasına yüklendi. İsrail polisi, cenaze aracının çevresinde güvenlik kordonu oluşturarak tabutla beraber yürümek isteyenlerin yaklaşmasına müsaade etmiyor.

NE OLMUŞTU?

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin önceki gün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü. Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak başından yaralanan Ebu Akile yaşamını yitirmişti. Ebu Akile'nin hayatını kaybettiği olayda yanında bulunan gazeteci Ali es-Sumudi de sırtından yaralanmıştı.

YORUMLAR
500
İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin cenazesine müdahale etti İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin cenazesine müdahale etti Beyaz Saray: Al Jazeera muhabirinin ölümüne ilişkin soruşturmaya destek vermeye hazırız Beyaz Saray: Al Jazeera muhabirinin ölümüne ilişkin soruşturmaya destek vermeye hazırız

Batı Şeria, Al Jazeera, İsrail, Polis, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera muhabirinin Akile'nin cenazesine saldırdı! Akile'nin tabutu yere düştü - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırı davasında sonuç çıktı! İki sanık beraat etti
14:49 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e Corendon Airlines sponsor oldu
14:46 İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera muhabirinin Akile'nin cenazesine saldırdı! Akile'nin tabutu yere düştü
14:41 Elon Musk, Twitter'ı satın alma sürecini askıya aldı! Hisseler, yüzde 15'ten fazla değer kaybetti
14:37 Mars'tan gelen gizemli kapı fotoğrafı sosyal medyada viral oldu
14:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye "YPG muafiyeti" tepkisi: Bu yanlışı kabullenmemiz mümkün değil
14:36 Erdoğan'dan Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci hakkında açıklama: Olumlu bir düşünce içinde değiliz
14:33 Robert Lewandowski, Barcelona'ya transfer oluyor
14:31 Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor! Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
14:24 MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Yalçınkaya yerine Arda Türkmen geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 15:03:11. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail polisi, öldürülen Al Jazeera muhabirinin Akile'nin cenazesine saldırdı! Akile'nin tabutu yere düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement