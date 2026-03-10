İsrail Saldırıları: Lübnan'da Ölü Sayısı 486'ya Yükseldi - Son Dakika
İsrail Saldırıları: Lübnan'da Ölü Sayısı 486'ya Yükseldi

İsrail Saldırıları: Lübnan\'da Ölü Sayısı 486\'ya Yükseldi
10.03.2026 12:01
Lübnan'da İsrail'in 2 Mart'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölü sayısı 486'ya yükseldi.

LÜBNAN Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 92 artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 2 Mart itibarıyla başlattığı ve ülkenin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarına ilişkin güncel veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 92 kişi daha artarak 486'ya ulaştığı, toplam yaralı sayısının ise 1313'e çıktığı kaydedildi.

Kaynak: DHA

