İsrail saldırıları sonrası Gazze'ye insani yardımlar azaldı - Son Dakika
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Dünya

İsrail saldırıları sonrası Gazze'ye insani yardımlar azaldı

İsrail saldırıları sonrası Gazze\'ye insani yardımlar azaldı

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in Refah'ta saldırıları sonrası insani yardımların yüzde 67 oranında azaldığını duyurdu. Gazze'ye insani yardım malzemesi akışı azalmasının nedeni olarak Refah sınır kapısının kapatılması, Kerem Şalom sınır kapısından malların güvenli ve istikrarlı bir şekilde alınamaması ve diğer giriş noktalarından yapılan teslimatların sınırlı kalması gösterildi. Gazze'deki çatışmalar, güvensizlik ve tahliye emirlerinin yanı sıra yerinden edilmiş insanların sığınak aradığı bölgelere yönlendirilmesi ihtiyacı da insani yardımların azalmasına sebep oluyor.

30.05.2024 11:12
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Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail'in Refah'ta saldırıları sonrası insani yardımların yüzde 67 oranında azaldığını duyurdu.

OCHA'dan yapılan açıklamada, " Gazze'ye insani yardım malzemesi akışı 7 Mayıs'tan bu yana yüzde 67 oranında azaldı. Bunun nedeni Refah sınır kapısının kapatılması, Kerem Şalom sınır kapısından malların güvenli ve istikrarlı bir şekilde alınamaması ve diğer giriş noktalarından yapılan teslimatların sınırlı kalmasıdır. Refah'taki sağlık, insani yardım ve sosyal hizmetler, Refah'ta artan çatışmalar, güvensizlik ve tahliye emirlerinin yanı sıra kaynakların yerinden edilmiş insanların sığınak aradığı bölgelere yönlendirilmesi ihtiyacının bir sonucu olarak birbiri ardına kapanmak zorunda kalıyor" denildi.

GAZZE HALKININ GÖÇÜ SÜRÜYOR

Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), Refah saldırıları nedeniyle Gazzeli ailelerin kaçışının sürdüğünü belirterek, "Askeri operasyonların yoğunlaşmasının ardından daha fazla aile Refah'tan kaçıyor. Gazze'deki insanlar tükenmiş durumda. Acımasız şiddet hayatlarının her alanını etkiliyor, durum son derece vahim. Aileler nereye sığınırsa sığınsın, güvende olmadıkları defalarca kanıtlandı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail saldırıları sonrası Gazze'ye insani yardımlar azaldı - Son Dakika

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