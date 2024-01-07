İsrail saldırısında Gazze\'deki Al Jazeera muhabirinin oğlu öldürüldü

Al Jazeera televizyonunun Gazze büro şefinin oğlu, İsrail saldırısında öldürüldü. Gazeteci Wael Dahdouh, eşi, kızı, oğlu ve bir torunununu Ekim ayında bir İsrail saldırısında kaybetmişti.

Son saldırı sırasında baba ve oğlu ile birlikte bir grup gazeteci daha Han Yunus - Refah arasındaki yolda ilerliyordu.

Drone saldırısında 27 yaşındaki Hamza Dahdouh ile birlikte gazeteci Mustafa Thuraya da öldürüldü.

Al Jazeera muhabiri Hisham Zaqout’un aktardığına göre, gazeteci grubu Moraj bölgesine doğru ilerliyordu. Burası İsrail ordusu tarafından “güvenli bölge” ilan edilmişti.

52 yaşındaki Dahdouh'un öldürülen oğlu da fotomuhabirliği yapıyordu.

Saldırıdan hemen sonra çekilen ve Al Jazeera’da canlı yayınlanan görüntüler vurulan aracı ve gözyaşları içindeki Wael Dahdouh’i gösterdi.

Hamza Dahdouh Refah kentinde toprağa verildi.

Cenazede konuşan baba, “Hamza yalnızca benim bir parçam değil, benim bütünümdü. Benim ruhumun ruhuydu. Bunlar üzüntü gözyaşları, bunlar bir kayba akıtılan gözyaşları. Bunlar insanlıktan akan yaşlar” dedi.

Gazeteci Wael Al-Dahdouh, uluslararası kamuoyuna da çağrı yaptı ve “Gazze’de olanlara kayıtsız kalmama çağrısı yapıyorum” dedi.

Öldürülen Hamza Dahdouh’un bir milyon takipçili Instagram hesabından son paylaşım babasına ilişkindi.

Dahdouh o paylaşımda “ Baba sen kararlı ve sabırlısın. Allah’ın merhametinden ümidini kesme. Seni ödüllendireceğinden emin ol” yazdı.

Saldırıda al-Dahdouh da yaralandı.

BBC saldırı ile ilgili temasa geçtiği İsrail ordu sözcülerinden yanıt alamadı.

Al Jazeera kanalı saldırı ile ilgili bir kınama mesajı yayınladı.

Gazze’de savaşın başından bu yana 75 gazeteci öldürüldü.

Savaşın başından bu yana öldürülenlerin sayısı 22 bini aştı.