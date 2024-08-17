İsrail saldırısında üç kişi öldü, dört kişi yaralandı - Son Dakika
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İsrail saldırısında üç kişi öldü, dört kişi yaralandı

İsrail saldırısında üç kişi öldü, dört kişi yaralandı

Filistin Kızılayı, İsrail'in Gazze'nin Al-Shawa bölgesine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını açıkladı. PRCS, ölü ve yaralıları hastaneye nakil ettikleri görüntüleri paylaştı. BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), İsrail ordusunun 'güvenli bölge' olarak duyurduğu El-Mevasi kentine verilen tahliye emri sonrasında yerlerinden edilen Filistinliler için güvenli bir yer olmadığına dikkat çekmişti.

17.08.2024 11:54
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Filistin Kızılayı (PRCS), İsrail'in Gazze'nin Al- Shawa bölgesine düzenlediği saldırıda üç kişinin öldüğünü, dört kişinin ise yaralandığını açıkladı. PRCS, ölü ve yaralıları hastaneye nakil ettikleri görüntüleri paylaştı.

PRCS'den dün yapılan açıklamada, "Filistin Kızılayı ekipleri, İsrail işgalinin Gazze Şehrindeki Al-Shawa Meydanı yakınlarındaki bir konutu hedef alması nedeniyle üç şehit ve dört yaralıyı hastaneye nakil etti" denildi. BM'nin Filistin Ajansı (UNRWA), dün İsrail ordusunun 'güvenli bölge' olarak duyurduğu El-Mevasi kentine de verilen yeni tahliye emri sonrasında 7 Ekim'den bu yana yerlerinden edilen Filistinliler için gidilecek 'güvenli' bir yer olmadığına dikkat çekmişti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya İsrail saldırısında üç kişi öldü, dört kişi yaralandı - Son Dakika

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