 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırı sonrası Baptist Hastanesi'nin görüntülerini yayınladı - Son Dakika

İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırı sonrası Baptist Hastanesi'nin görüntülerini yayınladı

Son Güncelleme: 19.10.2023 10:05

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'de saldırı düzenlenen Baptist Hastanesi'nin (El-Ahli Arab Hastanesi) saldırı sonrası havadan görüntülerini yayınladı. IDF, hastanenin otopark bölümünün hasar aldığını, hastanenin çevresindeki binaların hasar görmediğini, IDF'in buraya bomba atmadığını ileri sürdü. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, havadan çekilen görüntülerin analiz edildiğini ve değerlendirmeye göre saldırıdan İsrail'in sorumlu olmadığını iddia etti. Hamas ise İsrail'i saldırıdan doğrudan sorumlu tutarak, İsrail'in yalanlarla gerçeği örtbas etmeye çalıştığını belirtti. Filistin Sağlık Bakanlığı ise saldırıda 471 kişinin hayatını kaybettiğini, 314 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze'de saldırı düzenlenen Baptist Hastanesi'nin (El-Ahli Arab Hastanesi) saldırı sonrası havadan görüntülerini yayınladı. IDF, hastanenin otopark bölümünün hasar aldığını, hastanenin çevresindeki binaların hasar görmediğini, IDF'in buraya bomba atmadığını ileri sürdü.

IDF'ten yapılan açıklamada, "Filistin İslami Cihad terör örgütü tarafından başarısız bir fırlatmayla vurulan Gazze şehrindeki hastanenin sabah saatlerinden çekilen görüntüleri. Filistin İslami Cihad'ın başarısız fırlatması sonucu oluşan hasarın hastanenin yanındaki park alanında olduğu ve bir saldırı kraterine benzemediği görülüyor. Ayrıca hastanenin yanındaki binaların da zarar görmediği görülmektedir. Bu da IDF'in bu bölgeye bomba atmadığının bir başka kanıtıdır" denildi.

ABD, İSRAİL'İN SALDIRIDAN SORUMLU OLMADIĞINI SÖYLEDİ

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, havadan çekilen görüntülerin analiz edildiğini ve değerlendirmeye göre saldırıdan İsrail'in sorumlu olmadığını iddia etti. Watson, "Bilgi toplamaya devam etmekle birlikte, havadan çekilen görüntülerin analizi, dinlemeler ve açık kaynak bilgilerine dayanan mevcut değerlendirmemiz, Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamadan İsrail'in sorumlu olmadığı yönündedir" ifadelerini kullandı.

HAMAS: İSRAİL SALDIRIDAN DOĞRUDAN SORUMLUDUR

Öte yandan Hamas, dün yaptığı açıklamada İsrail'in saldırıdan sorumlu olduğunu ifade ederek, "İsrail, Baptist Hastanesi katliamından doğrudan sorumludur ve bariz yalanları kimseyi kandıramayacaktır. İsrail, Baptist Hastanesi katliamının faili olduğunu, yalan bir anlatı sunarak ve bunu skandal bir propaganda ve gerçeğe hiç dokunmayan konuşmalarla pazarlayarak boşuna örtbas etmeye çalışıyor" demişti.

Ayrıca Filistin Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada hastaneye düzenlenen saldırıda 471 kişinin hayatını kaybettiğini, 28'inin durumu ağır olmak üzere 314 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: DHA

Filistin, El Ahli, İsrail, Gazze, Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırı sonrası Baptist Hastanesi'nin görüntülerini yayınladı - Son Dakika


Son Dakika
11:42 Tarzıyla fenomene dönüştü! Herkes, ''Dişi Fatih Terim'' olarak anılan başantrenör Selen Erdem'de aynı detaya takıldı
11:18 Cannes'a giden Hande Erçel'den oyunculuğunu eleştirenlere cevap geldi
11:17 Nokia, 14 bin çalışanını işten çıkaracak
11:06 Bahçeli'nin yerel seçimde AK Parti'den istediği 3 büyükşehir
10:59 Beşiktaşlı Zaynutdinov, Kazakistan Milli Takım tarihinin en golcü futbolcusu oldu
10:49 Ticaret Bakanlığı, gramaj hilesi ve aldatıcı reklamlara 11,6 milyon lira ceza kesti
10:45 Biden "İsrail savaş hukukuna uyuyor mu?" sorusunu duyunca röportajı bitirdi
10:39 Anayasa Mahkemesi, 3 siyasi partiyi kapattı
10:30 Hani mücadeleniz Hamas'laydı! İsrail askeri aracı, yaralıları taşıyan ambulansı böyle engelledi
10:29 Türk enerji şirketi Karpowership, Afrika ülkesi Gine-Bissau'ya yeniden elektrik vermeye başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2023 12:03:48. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Savunma Kuvvetleri, saldırı sonrası Baptist Hastanesi'nin görüntülerini yayınladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement